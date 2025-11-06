FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Banka kartı nedir, nasıl kullanılır?

Bankaların hem bireysel hem de kurumsal müşterilerine çeşitli avantajlarla sundukları kart türleri bulunmaktadır. Bu kartlar, müşterilerin mesleklerinden yaş gruplarına farklı özelliklerine göre çeşitli gereksinimlere karşılık gelir. Peki, banka kartı nedir, nasıl kullanılır?

Banka kartı nedir, nasıl kullanılır?
Ferhan Petek

Müşterinin talebine göre bankalar kredi kartı ya da çeşitli özeliklere sahip olan banka kartları verilebilmektedir. Mil veren kartlar, ticari kartlar, öğrenci kartları, aidatsız kartlar, puan veren kartlar gibi çeşitli kartlar bulunur. Her bir kartın özelliği ve sunduğu imkanlar farklıdır. Banka kartları debit cart, ödeme kartı isimleri ile de anılırlar ve banka kartları ile birçok işlem yapılabilir.

Bankaların çalışma prensiplerine, kampanyalarına, anlaşmalı firmalarına bağlı olarak verdikleri kartlar çeşitli özelliklerde olabilir. En sık kullanılan kart türleri banka kartı ve kredi kartıdır. Ancak bunlar dışında da kullanım amacına ve özelliklerine bağlı olarak çeşitlilik gösteren banka kartları bulunmaktadır.

Banka kartı nedir?

En net tanımı ile banka kartı, bankalar tarafından müşterilerine açılmış olan cari hesaplara tanımlı olan ve günlük belirlenmiş olan limitler çerçevesinde para çekme ve alışveriş gibi işlemlerin yapılmasına imkan sağlayan ödeme araçlarıdır. Debit cart olarak da bilinmektedir. Kredi kartından farklı olarak bazı özellikleri bulunmaktadır.

Öncelikli olarak kredi kartlarındaki gibi kullanıcısını borçlandırma durumu yoktur. Bankadaki mevcut hesabın kartı olan ve hesap kartı olarak da bilinen banka kartları vadesiz mevduat hesapları olan kişilere verilir. Çoğu zaman kredi kartı ile karıştırılan banka kartının özellikleri kredi kartından farklılık gösterir. Buna göre kredi kartı ile banka kartı arasında birçok ortak nokta bulunsa da farkları şu şekilde açıklanabilir:

  • Banka kartı direkt olarak hesaptaki mevcut bakiyeyi kullanır ancak kredi kartı belirlenmiş olan limit etrafında harcama yapma imkanı sunar.
  • Kredi kartları bankaya da bağlı olarak çeşitli taksit imkanları, para puanlar, mil puanları ve kampanyalar sunar ancak banka kartı borç sahibi olmadan içinde ne kadar tutar bulunuyorsa o kadar harcama yapılmasını sağlar.
  • Banka kartları mevcut vadesiz banka hesabına bağlı olarak müşteriye verilir. Kredi kartı ise her ne kadar acil durumlarda nakit avans çekme imkanı verse de para çekmek için değildir.
  • Kredi kartları aylık hesap kesim tarihlerinde minimum ve maksimum borçlandırma yaparken banka kartları için bir borçlanma söz konusu değildir.

Banka kartı nasıl kullanılır?

Banka kartları genel olarak nakit avans olarak da bilinen para çekme işlemi için kullanılmaktadır. Bu nedenle ATM cihazlarından kart aracılığı ile para çekilebilir. Anlık para çekme imkanı dışında başka avantajlar da sağlayan banka kartları hem bireysel hem de kurumsal olarak açılmış olan vadesiz mevduat hesaplarına ait olabilir.

Alışveriş yaparken mağazalarda banka kartları POS cihazı olan her işletmede ödeme yapmak için kullanılabilir. Banka kartı sahibi ödemeyi kartı POS cihazından geçirerek yapabilir. Ayrıca şifre girilmesi gerekir. Kredi kartından farklı olarak satın alma işlemi için satın alma sırasında toplam bakiye mevcut banka hesabının içindeki paradan çekilir. Ödeme anlık olarak yapılır ve sonradan borçlanma söz konusu olmaz.

Hem vadeli hem de vadesiz mevduat hesapları için banka kartı kullanılabilir. Bir tür ödeme seçeneği olarak da işlevi bulunan ve çeşitli banka işlemlerinin yapılabildiği banka kartı ile yapılabilecek işlemlerden bazıları şunlardır:

  • Resmi kurum ödemeleri yapmak
  • Hesaptan para çekmek
  • Hesaba para yatırmak
  • Başka hesaba para göndermek
  • Fatura ödemek
  • Alışveriş yapmak
  • Anlık ödeme yapmak
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada elektrik fiyatları (6 Kasım 2025 Perşembe)Spot piyasada elektrik fiyatları (6 Kasım 2025 Perşembe)
Spot piyasada doğal gaz fiyatlarıSpot piyasada doğal gaz fiyatları

Anahtar Kelimeler:
Banka kartı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.