Banka kartı nedir, nasıl kullanılır?

Müşterinin talebine göre bankalar kredi kartı ya da çeşitli özeliklere sahip olan banka kartları verilebilmektedir. Mil veren kartlar, ticari kartlar, öğrenci kartları, aidatsız kartlar, puan veren kartlar gibi çeşitli kartlar bulunur. Her bir kartın özelliği ve sunduğu imkanlar farklıdır. Banka kartları debit cart, ödeme kartı isimleri ile de anılırlar ve banka kartları ile birçok işlem yapılabilir.

Bankaların çalışma prensiplerine, kampanyalarına, anlaşmalı firmalarına bağlı olarak verdikleri kartlar çeşitli özelliklerde olabilir. En sık kullanılan kart türleri banka kartı ve kredi kartıdır. Ancak bunlar dışında da kullanım amacına ve özelliklerine bağlı olarak çeşitlilik gösteren banka kartları bulunmaktadır.

Banka kartı nedir?

En net tanımı ile banka kartı, bankalar tarafından müşterilerine açılmış olan cari hesaplara tanımlı olan ve günlük belirlenmiş olan limitler çerçevesinde para çekme ve alışveriş gibi işlemlerin yapılmasına imkan sağlayan ödeme araçlarıdır. Debit cart olarak da bilinmektedir. Kredi kartından farklı olarak bazı özellikleri bulunmaktadır.

Öncelikli olarak kredi kartlarındaki gibi kullanıcısını borçlandırma durumu yoktur. Bankadaki mevcut hesabın kartı olan ve hesap kartı olarak da bilinen banka kartları vadesiz mevduat hesapları olan kişilere verilir. Çoğu zaman kredi kartı ile karıştırılan banka kartının özellikleri kredi kartından farklılık gösterir. Buna göre kredi kartı ile banka kartı arasında birçok ortak nokta bulunsa da farkları şu şekilde açıklanabilir:

Banka kartı direkt olarak hesaptaki mevcut bakiyeyi kullanır ancak kredi kartı belirlenmiş olan limit etrafında harcama yapma imkanı sunar.

Kredi kartları bankaya da bağlı olarak çeşitli taksit imkanları, para puanlar, mil puanları ve kampanyalar sunar ancak banka kartı borç sahibi olmadan içinde ne kadar tutar bulunuyorsa o kadar harcama yapılmasını sağlar.

Banka kartları mevcut vadesiz banka hesabına bağlı olarak müşteriye verilir. Kredi kartı ise her ne kadar acil durumlarda nakit avans çekme imkanı verse de para çekmek için değildir.

Kredi kartları aylık hesap kesim tarihlerinde minimum ve maksimum borçlandırma yaparken banka kartları için bir borçlanma söz konusu değildir.

Banka kartı nasıl kullanılır?

Banka kartları genel olarak nakit avans olarak da bilinen para çekme işlemi için kullanılmaktadır. Bu nedenle ATM cihazlarından kart aracılığı ile para çekilebilir. Anlık para çekme imkanı dışında başka avantajlar da sağlayan banka kartları hem bireysel hem de kurumsal olarak açılmış olan vadesiz mevduat hesaplarına ait olabilir.

Alışveriş yaparken mağazalarda banka kartları POS cihazı olan her işletmede ödeme yapmak için kullanılabilir. Banka kartı sahibi ödemeyi kartı POS cihazından geçirerek yapabilir. Ayrıca şifre girilmesi gerekir. Kredi kartından farklı olarak satın alma işlemi için satın alma sırasında toplam bakiye mevcut banka hesabının içindeki paradan çekilir. Ödeme anlık olarak yapılır ve sonradan borçlanma söz konusu olmaz.

Hem vadeli hem de vadesiz mevduat hesapları için banka kartı kullanılabilir. Bir tür ödeme seçeneği olarak da işlevi bulunan ve çeşitli banka işlemlerinin yapılabildiği banka kartı ile yapılabilecek işlemlerden bazıları şunlardır: