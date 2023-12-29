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Bankacılık sektörünün kârı yüzde 37,66 arttı

29.12.2023 17:39 | Son Güncelleme:
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankacılık sektörünün kârı yüzde 37,66 arttı. Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 49,4 arttı.

Bankacılık sektörünün kârı yüzde 37,66 arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Kasım 2023 dönemine ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Rapora göre, kasımda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 22 trilyon 539 milyar 870 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 8 trilyon 192 milyar 480 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 57,1 oldu.

SEKTÖRÜN EN AKTİF KALEMİ KREDİLER

Sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 2022 sonuna göre yüzde 49,4 artarak 11 trilyon 326 milyar 915 milyon liraya, menkul değerler toplamı da yüzde 60,9 yükselerek 3 trilyon 815 milyar 755 milyon liraya çıktı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,51 seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, 2022 sonuna göre yüzde 59,5 artarak 14 trilyon 130 milyar 945 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 40 artışla 1 trilyon 968 milyar 371 milyon liraya ulaştı.

Kasım 2023 döneminde sektörün dönem net karı 535 milyar 471 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 18,29 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Kasım 2023 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 22.539.870 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Sektörün aktif toplamı 2022 yılsonuna göre 8.192.480 milyon TL artmıştır. Kasım 2023 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 11.326.915 milyon TL, menkul değerler 3.815.755 milyon TL’dir. 2022 yılsonuna göre sektörün, aktif toplamı yüzde 57,1, krediler toplamı yüzde 49,4, menkul değerler toplamı yüzde 60,9 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 1,51 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2022 yılsonuna göre yüzde 59,5 artışla 14.130.945 milyon TL olmuştur.

2022 yılsonuna göre özkaynak toplamı yüzde 40,0 artışla 1.968.371 milyon TL olurken, Kasım 2023 döneminde sektörün dönem net kârı 535.471 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 18,29 seviyesinde bulunmaktadır"

Kaynak: Ekonomim

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Bankacılık sektörünün kârı yüzde 37,66 arttıBankacılık sektörünün kârı yüzde 37,66 arttı
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