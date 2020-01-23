Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 511 milyon lira artarak 2 trilyon 645 milyar 459 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 17 Ocak ile biten haftada 5 milyar 511 milyon lira artış gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 639 milyar 948 milyon liradan 2 trilyon 645 milyar 459 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 24 milyar 885 milyon lira arttı . Söz konusu haftada yüzde 1 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 2 trilyon 573 milyar 739 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri 472,2 milyar liraya çıktı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 17 Ocak ile biten haftada 1 milyar 270 milyon lira yükselerek 472 milyar 176 milyon liraya ulaştı. Söz konusu kredilerin 200 milyar 474 milyon lirası konut, 6 milyar 973 milyon lirası taşıt ve 264 milyar 729 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.