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Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

18.01.2024 14:45 | Son Güncelleme:
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Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 88 milyar 208 milyon lira artarak 11 trilyon 750 milyar 166 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Ocak itibarıyla 88 milyar 208 milyon lira artış gösterdi. Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 525 milyar 370 milyon liraya çıktı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 11 trilyon 661 milyar 959 milyon liradan 11 trilyon 750 milyar 166 milyon liraya yükseldi. Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 525 milyar lira oldu.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 352 milyar 715 milyon lira arttı. Yüzde 2,4 yükselen bankacılık sektörünün toplam mevduatı 15 trilyon 32 milyar 975 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİNİN TUTARI 1 TRİLYON 525 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, 12 Ocak itibarıyla 9 milyar 111 milyon lira artışla 1 trilyon 525 milyar 370 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 437 milyar 709 milyon lirası konut, 95 milyar 66 milyon lirası taşıt ve 992 milyar 596 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 7 milyar 266 milyon lira artarak 1 trilyon 400 milyar 748 milyon liraya çıktı.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 artışla 1 trilyon 194 milyar 631 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 510 milyar 318 milyon lirasını taksitli, 684 milyar 313 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Ocak itibarıyla önceki haftaya göre 1 milyar 218 milyon lira artarak 193 milyar 202 milyon liraya yükseldi. Takipteki alacakların 154 milyar 630 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 17 milyar 534 milyon lira artarak 2 trilyon 462 milyar 166 milyon lira oldu.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Bankacılık kredi bddk
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