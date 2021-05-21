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Bankacılık sektörünün kredi hacmi geriledi

21.05.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 5 milyar 270 milyon lira azalarak 3 trilyon 785 milyar 62 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörünün kredi hacmi geriledi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 12 Mayıs itibarıyla 5 milyar 270 milyon lira azaldı.

Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 790 milyar 332 milyon liradan 3 trilyon 785 milyar 62 milyon liraya düştü.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 6 milyar 210 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 738 milyar 697 milyon lira oldu.

TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 12 Mayıs itibarıyla 2 milyar 980 milyon lira azalarak 688 milyar 232 milyon liraya geriledi. Söz konusu kredilerin 275 milyar 391 milyon lirası konut, 13 milyar 835 milyon lirası taşıt ve 399 milyar 7 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 217 milyon lira azalarak 605 milyar 647 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,2 azalarak 147 milyar 628 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 58 milyar 550 milyon lirası taksitli, 89 milyar 78 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 59 milyon lira artarak 148 milyar 349 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 114 milyar 28 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 109 milyon lira artarak 788 milyar 850 milyon lira oldu.

Kaynak: AA

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