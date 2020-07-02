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Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2020 16:15 | Son Güncelleme

Bankacılık sektörünün mevduatı 3 trilyon 149,4 milyar lira, kredi hacmi de 3 trilyon 141 milyar lira oldu.

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 26 Haziran ile biten haftada 22 milyar 835 milyon 445 bin lira artarak 3 trilyon 126 milyar 532 milyon 497 bin liradan 3 trilyon 149 milyar 367 milyon 942 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,25 artışla 1 trilyon 521 milyar 704 milyon 689 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,23 yükselişle 1 trilyon 522 milyar 946 milyon 679 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 507 milyon dolar artarak 230 milyar 600 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 202 milyar 213 milyon dolar olurken, bunun 121 milyar 659 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 80 milyar 554 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER ARTTI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, yüzde 2,21 artarak 551 milyar 576 milyon 725 bin liraya çıktı. Taksitli ticari krediler ise yüzde 0,58 yükselerek 519 milyar 67 milyon 375 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi, yüzde 2,77 artışla 152 milyar 585 milyon 727 bin liraya yükseldi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 212 milyar 115 milyon 634 bin lirası konut, 5 milyar 596 milyon 469 bin lirası taşıt ve 333 milyar 864 milyon 622 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi ise 26 Haziran ile biten haftada 26 milyar 365 milyon 618 bin lira artarak 3 trilyon 141 milyar 42 milyon 957 bin liraya ulaştı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,34 artış gösterdi.

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