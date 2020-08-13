Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 86,6 milyar lira artarak 3 trilyon 379,6 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 7 Ağustos ile biten haftada 86 milyar 572 milyon 101 bin lira artarak 3 trilyon 293 milyar 58 milyon 304 bin liradan, 3 trilyon 379 milyar 630 milyon 405 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,54 azalışla 1 trilyon 530 milyar 218 milyon 769 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 6,15 artarak 1 trilyon 724 milyar 226 milyon 687 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 6 milyar 199 milyon dolar artarak 248 milyar 639 milyon dolara yükseldi.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 219 milyar 506 milyon dolar olurken, bunun 136 milyar 1 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişiler, 83 milyar 505 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.