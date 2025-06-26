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Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 20 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 12 milyar 600 milyon 517 bin lira artarak 23 trilyon 780 milyar 722 milyon 109 bin liraya çıktı.

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 20 Haziran ile biten haftada 12 milyar 600 milyon 517 bin lira artarak 23 trilyon 768 milyar 121 milyon 592 bin liradan, 23 trilyon 780 milyar 722 milyon 109 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,3 yükselişle 13 trilyon 174 milyar 978 milyon 834 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,1 azalışla 7 trilyon 638 milyar 426 milyon 650 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 232 milyar 929 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken bu tutarın 193 milyar 654 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 20 Haziran itibarıyla 477 milyon dolarlık azalış görüldü.

YURT İÇİ YERLEŞİKLERİN TÜKETİCİ KREDİLERİ AZALDI

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,9 azalarak 4 trilyon 489 milyar 169 milyon 111 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 579 milyar 351 milyon 571 bin lirası konut, 59 milyar 6 milyon 454 bin lirası taşıt, 1 trilyon 694 milyar 258 milyon 941 bin lirası ihtiyaç kredilerinden, 2 trilyon 156 milyar 552 milyon 145 bin lirası da bireysel kredi kartlarından oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 20 Haziran ile biten haftada 78 milyar 203 milyon 868 bin lira artarak 18 trilyon 588 milyar 686 milyon 675 bin liraya yükseldi. (AA)

HABER ÖZETİ

  • Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 20 Haziran ile biten haftada 12 milyar 600 milyon 517 bin lira artarak 23 trilyon 780 milyar 722 milyon 109 bin lira oldu.
  • TL cinsi mevduat yüzde 0,3 artışla 13 trilyon 174 milyar 978 milyon 834 bin lira, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 0,1 azalarak 7 trilyon 638 milyar 426 milyon 650 bin lira seviyesine düştü.
  • Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı 232 milyar 929 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti, bunun 193 milyar 654 milyon doları yurt içi yerleşiklerin hesaplarında bulundu.
  • Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,9 azalarak 4 trilyon 489 milyar 169 milyon 111 bin lira oldu.
  • Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 20 Haziran ile biten haftada 78 milyar 203 milyon 868 bin lira artarak 18 trilyon 588 milyar 686 milyon 675 bin liraya yükseldi.Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık mevduat
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