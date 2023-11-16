Bankada doları, eurosu olan ‘Türk Lirası’ dedi: Kur Korumalı Mevduat’ta fren tutmuyor! 100 milyar doların altına geriledi

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 921,7 milyar TL'den 2 trilyon 838,8 milyar TL'ye geriledi. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM büyüklüğü 100 milyar doların altına geriledi.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 995,4 milyar TL'den 11 trilyon 32,5 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 839,7 milyar TL'den 13 trilyon 960,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 459,1 milyar TL'den 1 trilyon 462,6 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 4,4 milyar TL'den 1 trilyon 15,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 172,1 milyar TL'den 173,5 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 9 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.

KKM İÇİN HAMLELER PEŞ PEŞE GELİYOR

2 Kasım günü açıklanan düzenlemeye göre Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltildi ve Döviz deposu için TL türüne ilave zorunlu karşılık oranı getirildi.

Düzenlemeye, göre, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

TCMB, Eylül ayında KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadenin zorunlu olarak değişme oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltilmiş, 1 yıl kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için karşılama oranları yüzde 5 olarak belirtilmişti.

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ BU HAFTA ARTIDA

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt rezervleri 10 Kasım itibarıyla 700 milyon dolar, net rezervleri 707 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 83 milyar 944 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 84 milyar 644 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 44 milyar 476 milyon dolardan 43 milyar 970 milyon dolara gerilerken, toplam rezervler 128 milyar 420 milyon dolardan 128 milyar 614 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 24 milyar 741 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 25 milyar 448 milyon dolara yükseldi.







