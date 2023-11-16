FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankada doları, eurosu olan ‘Türk Lirası’ dedi: Kur Korumalı Mevduat’ta fren tutmuyor! 100 milyar doların altına geriledi

Bankada doları, eurosu olan ‘Türk Lirası’ dedi: Kur Korumalı Mevduat’ta fren tutmuyor! 100 milyar doların altına geriledi

16.11.2023 14:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kur korumalı mevduatların toplam büyüklüğü geçen hafta 82,9 milyar TL düşüşle 2,8 trilyon TL'ye geldi. Dolar cinsinden ise 100 milyar doların altına geri çekilme oldu.

Bankada doları, eurosu olan ‘Türk Lirası’ dedi: Kur Korumalı Mevduat’ta fren tutmuyor! 100 milyar doların altına geriledi

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki tutar düşüşü sürüyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 921,7 milyar TL'den 2 trilyon 838,8 milyar TL'ye geriledi. Dolar cinsinden bakıldığında ise KKM büyüklüğü 100 milyar doların altına geriledi.

Aynı haftada krediler 10 trilyon 995,4 milyar TL'den 11 trilyon 32,5 milyar TL'ye, mevduat 13 trilyon 839,7 milyar TL'den 13 trilyon 960,2 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 1 trilyon 459,1 milyar TL'den 1 trilyon 462,6 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 4,4 milyar TL'den 1 trilyon 15,7 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 172,1 milyar TL'den 173,5 milyar TL'ye yükseldi.

Veriler 9 Kasım ile biten haftayı kapsıyor.

DOLAR (31)

KKM İÇİN HAMLELER PEŞ PEŞE GELİYOR

2 Kasım günü açıklanan düzenlemeye göre Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) zorunlu karşılık oranı yükseltildi ve Döviz deposu için TL türüne ilave zorunlu karşılık oranı getirildi.
Düzenlemeye, göre, KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadelinin zorunlu karşılık oranı 5 puan artırılarak yüzde 30'a yükseltildi. 1 yıla kadar vadeli ile 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için zorunlu karşılık oranı ise yüzde 5'ten yüzde 10'a çıkarıldı.

TCMB, Eylül ayında KKM'nin yoğunlaştığı 6 aya kadar vadenin zorunlu olarak değişme oranı yüzde 15'ten yüzde 25'e yükseltilmiş, 1 yıl kadar vadeli ve 1 yıl ve daha uzun vadeli olanlar için karşılama oranları yüzde 5 olarak belirtilmişti.

DOLAR (33)

MERKEZ BANKASI REZERVLERİ BU HAFTA ARTIDA

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt rezervleri 10 Kasım itibarıyla 700 milyon dolar, net rezervleri 707 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 83 milyar 944 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 84 milyar 644 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 44 milyar 476 milyon dolardan 43 milyar 970 milyon dolara gerilerken, toplam rezervler 128 milyar 420 milyon dolardan 128 milyar 614 milyon dolara geldi.

Bir önceki hafta 24 milyar 741 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 25 milyar 448 milyon dolara yükseldi.


Canlı Borsa Yönlendirme


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ehliyet almayı erteleyenleri üzecek hesap!Ehliyet almayı erteleyenleri üzecek hesap!
BP Türkiye'yi satın alıyorBP Türkiye'yi satın alıyor
Tapuda yeni dönem! Sistem değişiyor...Tapuda yeni dönem! Sistem değişiyor...
Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler İstanbul'dan! Eğitim uçağı, minibüsü teğet geçti

Görüntüler İstanbul'dan! Eğitim uçağı, minibüsü teğet geçti

Son dakika... Günlerdir yoğun bakımda olan Metin Uca'dan üzen haber

Son dakika... Günlerdir yoğun bakımda olan Metin Uca'dan üzen haber

Kur Korumalı Mevduat’ta fren tutmuyor!

Kur Korumalı Mevduat’ta fren tutmuyor!

Ehliyet almayı erteleyenleri üzecek hesap!

Ehliyet almayı erteleyenleri üzecek hesap!

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan bireysel kredi ve enflasyon mesajı: 'Eşanlı olarak gerçekleşmektedir...'

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan'dan bireysel kredi ve enflasyon mesajı: 'Eşanlı olarak gerçekleşmektedir...'

Asgari ücret zammı kulisini Fatih Portakal verdi!

Asgari ücret zammı kulisini Fatih Portakal verdi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

13 yaşındaki kızın odasına zorla girerek tecavüz etti

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Bir hafta içinde üçüncü saldırı! Bağırsaklarını parçalayarak öldürdü

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.