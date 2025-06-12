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Bankada hesabı olanlar dikkat! Paralar devredilecek, son gün yarın... Kimlikle en yakın şubeye başvurun

Bankada parası olan ya da bazı hesaplarında unuttuğu parası olan herkesi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 2015'den beri atıl durumda bekletilen banka mevduatlarının yarından itibaren TMSF'ye devredileceği öğrenildi. Bankaların, listede adı olan kişilerin mağduriyet yaşamaması adına en geç yarın 17.00'ye kadar banka şubelerine başvurması gerektiğini hatırlattığı belirtildi. 2023 sonu itibarıyla 10 yıldır işlem yapılmayan 1 milyon 672 bin 473 hesapta unutulan 507 milyon TL TMSF’ye aktarılmıştı.

Bankada hesabı olanlar dikkat! Paralar devredilecek, son gün yarın... Kimlikle en yakın şubeye başvurun
Hande Dağ

Bankalarda unutulan paralarla ilgili kritik detay! 10 yıldan fazla süredir herhangi bir para giriş-çıkış hareketi belirlenemeyen banka hesaplarındaki bakiyelerin, yarın itibarıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredileceği kaydedildi.

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Sözcü'de yer alan habere göre; bankaların müşterilerine yolladığı uyarı mesajında, TMSF'nin internet sitesinde paylaşılan listede adı olan kişilerin en geç yarın saat 17.00'ye kadar banka şubelerine başvuru yapması gerektiği hatırlatıldı. Söz konusu sayfada ad ve soyad üzerinden sorgulama yapabilecek kullanıcılar, kullanmadıkları banka hesaplarında ne kadar para unuttuklarını öğrenebilecek.

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Söz konusu listede yer alan müşterilerin, mevduatlarını korumak adına kimlik belgeleriyle beraber ilgili bankanın en yakın şubesine başvurmak zorunda olduğu aktarıldı.

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GEÇEN YIL 507 MİLYON LİRA TMSF'YE AKTARILMIŞTI

Bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılıyor.

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31 Aralık 2023 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2024 yılında TMSF'ye aktarılan muhtelif döviz cinsinden hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 507 milyon lira olmuştu.

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
mevduat banka
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