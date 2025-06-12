Bankada hesabı olanlar dikkat! Paralar devredilecek, son gün yarın... Kimlikle en yakın şubeye başvurun

Bankalarda unutulan paralarla ilgili kritik detay! 10 yıldan fazla süredir herhangi bir para giriş-çıkış hareketi belirlenemeyen banka hesaplarındaki bakiyelerin, yarın itibarıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredileceği kaydedildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; bankaların müşterilerine yolladığı uyarı mesajında, TMSF'nin internet sitesinde paylaşılan listede adı olan kişilerin en geç yarın saat 17.00'ye kadar banka şubelerine başvuru yapması gerektiği hatırlatıldı. Söz konusu sayfada ad ve soyad üzerinden sorgulama yapabilecek kullanıcılar, kullanmadıkları banka hesaplarında ne kadar para unuttuklarını öğrenebilecek.

Söz konusu listede yer alan müşterilerin, mevduatlarını korumak adına kimlik belgeleriyle beraber ilgili bankanın en yakın şubesine başvurmak zorunda olduğu aktarıldı.

GEÇEN YIL 507 MİLYON LİRA TMSF'YE AKTARILMIŞTI

Bankalar nezdinde hak sahipleri tarafından yapılan en son işlem, talep veya yazılı talimat tarihinden itibaren 10 yıl süreyle aranmayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklar zaman aşımına uğruyor ve gelir kaydedilmek üzere Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) aktarılıyor.

31 Aralık 2023 itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve 2024 yılında TMSF'ye aktarılan muhtelif döviz cinsinden hesapların TL karşılığı tutarı yaklaşık 507 milyon lira olmuştu.