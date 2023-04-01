Bankada parası olan yatırımcılar dikkat! 2003’ten sonra ilk kez oldu: KKM faiz üst sınırı rekabete açıldı…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçtiğimiz hafta 3 aya kadar vadeli mevduatlarda TCMB’nin ortalama faizi yüzde 28,10 oldu. Böylelikle, 2003 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşılırken, 20 yılın zirvesi görüldü.

Hem dövizde seçim sonrası yükseliş beklenmesi, hem de şirketlerin döviz açık pozisyonları itibariyle oluşacak döviz talebinin KKM'ye yönelmesinin istendiğini belirten Dinamik Yatırım Başekonomisti Enver Erkan; KKM faizlerinin rekabete açılmasıyla beraber faiz oranlarının yükselmesi sonrası, mevduat faizlerinin de ortalamada artacağını kaydetti.

KUR KORUMALI MEVDUATTA FAİZLERİ BANKA BELİRLEYECEK

Hazine destekli TL Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında, politika faizinin 3 puan üzerindeki azami faiz uygulaması sona erdi. Asgari faiz oranı politika faiz oranında olacak. KKM faizi için üst sınırı banka belirleyecek.

Dövizden dönüşümlü olan KKM'lerde tavan 26 Ocak'ta kaldırılmıştı.

“MEVDUAT FAİZLERİ ORTALAMADA ARTACAKTIR”

Konuya ilişkin Ekonomi Gazete’sine değerlendirmede bulunan Dinamik Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “TL mevduat toplama için bankalar bir süredir mevduat faizlerini de artırıyordu. Çünkü liralaşma stratejisi adı altında dövize doğru bir talep oluşumu engellemek için bankalara daha çok TL mevduat tutmaları için birtakım regülasyonlar gelmişti. Bu kural yüzde 60 üzerine TL mevduatını çıkaramayan bankaların sabit faizli tahvil almak zorunda olmasıydı. Bankalar hem dövizde yükseliş bekleyen mudileri KKM'ye yönlendirmek, hem de TL mevduatı cazip hale getirebilmek için mevduat faizlerini artırmak durumundaydı. Ocak ayında dövizden dönüşümlü KKM'lerin faiz tavanı kaldırılmıştı, şimdi Hazine destekli ürünün de faiz tavanı kalktı. Bu oranlar daha önce politika faizi + 3 şeklinde uygulanabiliyordu. Döviz sabit dururken de KKM cazibesi olmuyordu. Şimdi KKM faizleri de rekabete açılmış oldu” dedi.

“Burada da elbette hem dövizde seçim sonrası yükseliş beklenmesi, hem de şirketlerin döviz açık pozisyonları itibariyle oluşacak döviz talebi KKM'ye yönelsin isteniyor” ifadelerini kullanan ekonomist, “KKM faizleri de artacağından mevduat faizleri ortalamada artacaktır” şeklinde yorumda bulundu.



