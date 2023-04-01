FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankada parası olan yatırımcılar dikkat! 2003’ten sonra ilk kez oldu: KKM faiz üst sınırı rekabete açıldı…

Bankada parası olan yatırımcılar dikkat! 2003’ten sonra ilk kez oldu: KKM faiz üst sınırı rekabete açıldı…

01.04.2023 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

3 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz oranı yüzde 28 seviyesinin üzerine çıkarak yaklaşık 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Kur Korumalı Mevduat (KKM) için alınan faiz üst sınırını bankanın belirlemesine dair karara ilişkin konuşan Dinamik Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “Döviz sabit dururken de KKM cazibesi olmuyordu. Şimdi KKM faizleri de rekabete açılmış oldu. KKM faizleri de artacağından mevduat faizleri ortalamada artacaktır” diye yorumda bulundu.

Bankada parası olan yatırımcılar dikkat! 2003’ten sonra ilk kez oldu: KKM faiz üst sınırı rekabete açıldı…

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, geçtiğimiz hafta 3 aya kadar vadeli mevduatlarda TCMB’nin ortalama faizi yüzde 28,10 oldu. Böylelikle, 2003 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşılırken, 20 yılın zirvesi görüldü.

Hem dövizde seçim sonrası yükseliş beklenmesi, hem de şirketlerin döviz açık pozisyonları itibariyle oluşacak döviz talebinin KKM'ye yönelmesinin istendiğini belirten Dinamik Yatırım Başekonomisti Enver Erkan; KKM faizlerinin rekabete açılmasıyla beraber faiz oranlarının yükselmesi sonrası, mevduat faizlerinin de ortalamada artacağını kaydetti.

1 (131)

KUR KORUMALI MEVDUATTA FAİZLERİ BANKA BELİRLEYECEK

Hazine destekli TL Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında, politika faizinin 3 puan üzerindeki azami faiz uygulaması sona erdi. Asgari faiz oranı politika faiz oranında olacak. KKM faizi için üst sınırı banka belirleyecek.

Dövizden dönüşümlü olan KKM'lerde tavan 26 Ocak'ta kaldırılmıştı.

iStock-1464722443

“MEVDUAT FAİZLERİ ORTALAMADA ARTACAKTIR”

Konuya ilişkin Ekonomi Gazete’sine değerlendirmede bulunan Dinamik Yatırım Başekonomisti Enver Erkan, “TL mevduat toplama için bankalar bir süredir mevduat faizlerini de artırıyordu. Çünkü liralaşma stratejisi adı altında dövize doğru bir talep oluşumu engellemek için bankalara daha çok TL mevduat tutmaları için birtakım regülasyonlar gelmişti. Bu kural yüzde 60 üzerine TL mevduatını çıkaramayan bankaların sabit faizli tahvil almak zorunda olmasıydı. Bankalar hem dövizde yükseliş bekleyen mudileri KKM'ye yönlendirmek, hem de TL mevduatı cazip hale getirebilmek için mevduat faizlerini artırmak durumundaydı. Ocak ayında dövizden dönüşümlü KKM'lerin faiz tavanı kaldırılmıştı, şimdi Hazine destekli ürünün de faiz tavanı kalktı. Bu oranlar daha önce politika faizi + 3 şeklinde uygulanabiliyordu. Döviz sabit dururken de KKM cazibesi olmuyordu. Şimdi KKM faizleri de rekabete açılmış oldu” dedi.

“Burada da elbette hem dövizde seçim sonrası yükseliş beklenmesi, hem de şirketlerin döviz açık pozisyonları itibariyle oluşacak döviz talebi KKM'ye yönelsin isteniyor” ifadelerini kullanan ekonomist, “KKM faizleri de artacağından mevduat faizleri ortalamada artacaktır” şeklinde yorumda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
EYT'lilerin merak ettiği soru yanıt buldu: Hem maaş, hem ikramiye...EYT'lilerin merak ettiği soru yanıt buldu: Hem maaş, hem ikramiye...
Kiradan önce herkes onu soruyor, ayyuka çıktı! Yeni dönem başlıyorKiradan önce herkes onu soruyor, ayyuka çıktı! Yeni dönem başlıyor
Ucuz altın almanın formülü! İslam Memiş 5 maddede sıraladıUcuz altın almanın formülü! İslam Memiş 5 maddede sıraladı
Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat mevduat faizi

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına tepki! CHP'den ilk açıklama

AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafına tepki! CHP'den ilk açıklama

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

Var Mısın Yok Musun’un Hamdi Bey’i bakın kim çıktı! Görenler çok şaşırdı

İmamoğlu'nun konuşması sırasında yaşandı! AK Partili başkanın alkışladığını gören Akşener bakın ne yaptı!

İmamoğlu'nun konuşması sırasında yaşandı! AK Partili başkanın alkışladığını gören Akşener bakın ne yaptı!

Türkiye’nin yeni batık şehri: 91 metreye kadar yükseldi

Türkiye’nin yeni batık şehri: 91 metreye kadar yükseldi

EYT'lilerin merak ettiği soru yanıt buldu: Hem maaş, hem ikramiye...

EYT'lilerin merak ettiği soru yanıt buldu: Hem maaş, hem ikramiye...

Bankalar promosyonda çıtayı yükseltti! İşte en düşük ve en yüksek miktar...

Bankalar promosyonda çıtayı yükseltti! İşte en düşük ve en yüksek miktar...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

"Özge Özpirinçci artık doğallıktan çıktı" demişti! Estetiksiz hali şoke etti

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Sevgilisinin karısı eve gelince işler bir anda karıştı...

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

Bahar Fırsatları'na özel modadan teknolojiye binlerce üründe %60'a varan indirimler

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

'Hoş geldiniz, güle güle' sözlerine tepki! 'Çakma...'

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Oğulları merak edildi! Gözlerden uzak büyüyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Airfryerda 2800 TL'nin üzerinde indirim! Bir kez kullanan vazgeçemiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.