Bankada parası olanlar dikkat! 1 Ocak'ta yürürlükte, limitler değişiyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), devlet güvencesi kapsamında bulunan mevduat ve katılım fonları için geçerli olan sigorta tutarında artışa gitti. Resmi Gazete’de yayımlanan Fon Kurulu kararına göre, daha önce 950 bin lira olarak uygulanan üst sınır 1 milyon 200 bin liraya yükseltildi.

2026'DA YÜRÜRLÜKTE

Yapılan düzenlemenin 2026 yılının başından itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Kararın, sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonları için belirlenen yeniden değerleme oranı esas alınarak alındığı belirtildi.Kaynak: AA | Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır