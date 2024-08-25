Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizinde kazanç değişiyor… Uzman isim tarih verdi… Aylık 42 bin TL kazanç

Merkez Bankası son açıkladığı veriye göre, bankaların uyguladığı ortalama faiz oranları değişiklik gösterdi. Merkez Bankası’nın politika faizini tepe noktası olan yüzde 50’de tutmasıyla birlikte bankalarda faiz oranlarında düşüş sınırlı kaldı. Buna çerçevede, 1 aya kadar vadede faiz yüzde 53.82, 3 aya kadar vadede yüzde 59.21, 6 aya kadar vadede yüzde 52.57, 1 yıla kadar vadede yüzde 52.52, 1 yıl ve daha uzun vadede faiz oranı yüzde 37.31 olarak belirlendi.

Milliyet’e konuşan Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş Eylül ayına işaret ederek yatırımcıları uyardı. Yeminli Mali Müşavir Kurtuluş, “Şu anda ortalama faizlere baktığımızda 1 aylık mevduat faizi yüzde 53-54 bandında gözükmektedir. 3 aylık faize baktığınızda bu oran bazı bankalarda yüzde 49’a kadar düşüyor. Önümüzdeki ay içerisinde Merkez Bankası’nın politika faizini sabit tutmasını bekliyoruz. Burada yine önümüzdeki ay içerisinde de mevduata yatırım devam edebilir. Bankalar bu faiz oranları üzerinden mevduat vereceklerdir’’ dedi.

‘‘BANKALARIN FAZLA FAİZ VEMRE DURUMU OLABİLİR’’

Yeminli Mali Müşavir Kurtuluş, Önümüzdeki ay üçüncü çeyrek döneme girildiği için bankalar mutlaka hedefledikleri mevduat tutarlarını yakalayabilmek için kampanya yapacaklarını söyleyerek, ‘‘1-2 puan daha fazla faiz verme durumu olabilir. Eylül ayında faize yatırım çok daha mantıklı olacaktır’’ dedi. Yeminli Mali Müşavir, ‘‘Şu andan itibaren uzun vadeli mevduat yatırımlarını pek tavsiye etmiyoruz, bir aylık ve üç aylık mevduat yatırımları daha sağlıklı olacaktır. Bankalar üçüncü çeyrekteki hedefleri yakalamak için 9. ayda faizleri 1-2 puan artırabilir. Bunun üzerine de çıkmaları söz konusu olabilir. Eylül ayında Merkez Bankası’nın faizi düşürmesini beklemiyoruz. Bu yüzden yatırım yapılacaksa eylül ayı içerisinde bankaların düzenleyeceği kampanyaları bekleyip mevduat yatırımı yapmak daha mantıklı. 1 aylık kısa vadeli yatırımda daha yüksek getiri elde edilecektir’’ diye açıkladı.

EYLÜL AYINA DİKKAT ÇEKTİ

aydan itibaren düşüş beklediğini belirten Yeminli Mali Müşavir Kurtuluş, Eylül ayına mevduatın mantıklı olduğunu söyledi. 1 MİLYON LİRA NE KADAR KAZANDIRIYOR?

Yeminli Mali Müşavir Kurtuluş, ‘‘1 milyon TL’si olan bir kişinin aylık 42 bin TL getirisi söz konusu. Üç aylık oran olduğunda bu düşüyor, 37 bin 980 TL yapıyor. Dolayısıyla biz şu anda 1 aylık yatırımın daha karlı olduğu kanaatindeyiz. Çekilen paranın tekrar mevduata yatırılmasıyla bileşik faiz oluşturularak daha yüksek gelir elde edilmesi söz konusu olur’’ açıklamasında bulundu.

GÖZLER 10. AYA ÇEVİLDİ

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, 10. aydan itibaren Merkez Bankası’nın politika faizini düşürebileceğini beklendiğini ifade ederek, ‘‘10. aydan itibaren Merkez Bankası politika faizinde değişikliğe gidebilir. Bu bankaları da etkiler. Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesiyle aynı şekilde bankalar da mevduat faizlerini bu oranlarda düşürecektir. Yıl sonunu beklemeden 10. aydan itibaren artık Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceğini düşünüyorum” diye belirtti.