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Bankada parası olanlar dikkat! TL mevduatta stopaj indirimi süresi uzatıldı

01.10.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk lirası mevduatında uygulama süresi sona eren stopaj indirimi 31 Aralık tarihine kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bankada parası olanlar dikkat! TL mevduatta stopaj indirimi süresi uzatıldı

Ekim 2020’den bu yana TL mevduatlara uygulanan stopaj desteği süresi 31 Aralık’a kadar uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazede yayımlandı. Buna göre vadesiz ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda indirimli oran yüzde 5, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 3 olarak uygulanmaya devam edecek. 1 yıldan uzun vadeli hesaplardan stopaj alınmama da sürecek.

Eylül 2020’de 3 aylığına getirilen düzenleme daha önce Aralık 2020, Mart 2021 ve Temmuz 2021 tarihlerinde 3’er ay süreyle uzatılmıştı.

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