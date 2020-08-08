Bankadan esnafa dev destek! 25000 TL 6 ay ödemesiz kredi...

2019 yılı sonlarında ortaya çıkan ve mart ayında tanıştığımız koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ile mücadelede için kamu destekleri yapılıyor. Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda; vergi ertelemeleri, iş hukuku alanında düzenlemeler ve hazine destekli kredi seçenekleri ile esnafa hayat suyu taşınıyor.

ESNAFA SUNULAN DEVLET DESTEKLERİ NELER?

KREDİ DESTEĞİ

Esnafın kredi ihtiyacını karşılama konusunda kamu bankaları (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank) başı çekmekte. Özel bankalar ise kredi puanı yüksek olanlara ve teminat sunabilenlere kredi veriyor. Tepkilere rağmen özel bankalar, şimdilik, yeni düzenlenmelere istekli görünmüyor.

Halk Bankası açıkladığı "Esnaf Destek Paketi" kapsamında 25 bin TL Esnaf Destek Kredisi ve ek olarak 25 bin TL'lik Esnaf Kart hizmeti sunuyor. Başvurular, şubeye gitmeden, Halk Bankası internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Başvuru için gerekenler:

Vergi levhası

TC kimlik numarası bulunan kimlik belgesi

Esnaf Odaları'na kayıtlı olduğunu gösteren belge

Bu belgeler sunulduğunda uygun bulunan adaylara 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ve %4,5 faiz oranına sahip esnaf destek kredisi veriliyor.