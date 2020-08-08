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Bankadan esnafa dev destek! 25000 TL 6 ay ödemesiz kredi...

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.08.2020 14:24 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının etkileri toplum sağlığının yanında ülke ekonomisinde de kendini göstermeye devam ediyor. Zarar gören kesimlerin başında ise, esnaf ve sanatkarlar geliyor. Bu bağlamda ülkemizde de, dünya genelinde olduğu gibi, vergi ve iş hukuku alanındaki düzenlemelerin yanı sıra çeşitli esnafa destek paketleri devreye sokuldu.

Bankadan esnafa dev destek! 25000 TL 6 ay ödemesiz kredi...

2019 yılı sonlarında ortaya çıkan ve mart ayında tanıştığımız koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ile mücadelede için kamu destekleri yapılıyor. Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda; vergi ertelemeleri, iş hukuku alanında düzenlemeler ve hazine destekli kredi seçenekleri ile esnafa hayat suyu taşınıyor.

ESNAFA SUNULAN DEVLET DESTEKLERİ NELER?

KREDİ DESTEĞİ

Esnafın kredi ihtiyacını karşılama konusunda kamu bankaları (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank) başı çekmekte. Özel bankalar ise kredi puanı yüksek olanlara ve teminat sunabilenlere kredi veriyor. Tepkilere rağmen özel bankalar, şimdilik, yeni düzenlenmelere istekli görünmüyor.

Halk Bankası açıkladığı "Esnaf Destek Paketi" kapsamında 25 bin TL Esnaf Destek Kredisi ve ek olarak 25 bin TL'lik Esnaf Kart hizmeti sunuyor. Başvurular, şubeye gitmeden, Halk Bankası internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Başvuru için gerekenler:

  • Vergi levhası

  • TC kimlik numarası bulunan kimlik belgesi

  • Esnaf Odaları'na kayıtlı olduğunu gösteren belge

Bu belgeler sunulduğunda uygun bulunan adaylara 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ve %4,5 faiz oranına sahip esnaf destek kredisi veriliyor.

KİMLER KREDİ DESTEĞİNE BAŞVURABİLİR?

  • Esnaf kredisinden tüm esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir. Özellikle kredi puanı 700 ve üzeri olan esnafta kefil, teminat gibi şartlar da aranmıyor.

  • Uzmanların görüşüne göre kredi puanı belirtilen sınırdan düşük, borçlu veya hacizli esnaf da kredi başvurusunu yapmalı. En kötü senaryoya göre, bireysel ihtiyaç kredilerinde yaşanana benzer şekilde, daha düşük miktarda da olsa destekten yararlanabilirler.

KREDİ GERİ ÖDEMELERİNİN ERTELENMESİ DESTEĞİ

  • Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında vadesi dolan Halkbank kredi borcunu ödenemeyen esnaf ve sanatkarların kredi borçları, başvuru şartı aranmaksızın ve taksit sayısı değişmeksizin, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.

  • Kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlar, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına yönelik taahhüt vermek zorunda. Buna rağmen çalışan sayısını azaltan esnaf ve sanatkarlar ise erteleme kapsamından çıkarılacak.

KOSGEB KORUMA PAKETİ DESTEĞİ

  • KOBİ'lerin belirli bir süre boyunca KOSGEB'e yapacağı ödemelere de 3 ay erteleme getiriliyor.

  • Bunun yanında; dezenfektan, maske gibi sağlık ekipmanı üreten işletmelere 6 milyon TL'ye kadar, bunun 4 milyon 200 bin TL'si geri ödemeli olacak şekilde, destek verilecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DESTEĞİ

İş yerinde pandemi nedeniyle çalışma faaliyetinin azalması veya durması durumunda destek talep eden esnafın, çalışanlarına ödediği (asgari ücretin 1,5 katından büyük olmayan) yıllık ücretin %60'ı devlet garantisine alınmış durumda.

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