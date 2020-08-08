Bankadan esnafa dev destek! 25000 TL 6 ay ödemesiz kredi...

2019 yılı sonlarında ortaya çıkan ve mart ayında tanıştığımız koronavirüs salgınının ekonomik etkileri ile mücadelede için kamu destekleri yapılıyor. Ekonomi yönetiminin aldığı kararlar doğrultusunda; vergi ertelemeleri, iş hukuku alanında düzenlemeler ve hazine destekli kredi seçenekleri ile esnafa hayat suyu taşınıyor.
Esnafın kredi ihtiyacını karşılama konusunda kamu bankaları (Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank) başı çekmekte. Özel bankalar ise kredi puanı yüksek olanlara ve teminat sunabilenlere kredi veriyor. Tepkilere rağmen özel bankalar, şimdilik, yeni düzenlenmelere istekli görünmüyor.
Halk Bankası açıkladığı "Esnaf Destek Paketi" kapsamında 25 bin TL Esnaf Destek Kredisi ve ek olarak 25 bin TL'lik Esnaf Kart hizmeti sunuyor. Başvurular, şubeye gitmeden, Halk Bankası internet sitesi üzerinden yapılabiliyor. Başvuru için gerekenler:
Vergi levhası
TC kimlik numarası bulunan kimlik belgesi
Bu belgeler sunulduğunda uygun bulunan adaylara 6 ay ödemesiz, 36 ay vadeli ve %4,5 faiz oranına sahip esnaf destek kredisi veriliyor.
Esnaf kredisinden tüm esnaf ve sanatkarlar yararlanabilir. Özellikle kredi puanı 700 ve üzeri olan esnafta kefil, teminat gibi şartlar da aranmıyor.
Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; 1 Temmuz - 30 Eylül tarihleri arasında vadesi dolan Halkbank kredi borcunu ödenemeyen esnaf ve sanatkarların kredi borçları, başvuru şartı aranmaksızın ve taksit sayısı değişmeksizin, 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelenecek.
KOBİ'lerin belirli bir süre boyunca KOSGEB'e yapacağı ödemelere de 3 ay erteleme getiriliyor.
İş yerinde pandemi nedeniyle çalışma faaliyetinin azalması veya durması durumunda destek talep eden esnafın, çalışanlarına ödediği (asgari ücretin 1,5 katından büyük olmayan) yıllık ücretin %60'ı devlet garantisine alınmış durumda.
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