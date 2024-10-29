Bankalar 'emekli müşteri' yarışında... Promosyonlar resmen açık artırmaya girdi! Emin Yılmaz: 'Ocak ayında güncellenecek'

Prim gününü dolduran vatandaşlar emeklilik dilekçelerini veriyorken, "Acaba maaşımı hangi bankadan alsam?" diye sorarken bankalar verdikleri promosyonlar ile ön plana çıkmaya çalışıyor. 12 bin 500 lira olan emekli maaşının iki katı kadar promosyon veren bankalar yeni müşteri kazanabilmek için adeta yarış halinde.

CNNTÜRK'e açıklamalarda bulunan Mali Müşavir Emin Yılmaz, bankaların verdiği emekli maaşı promosyonları için bazı hesaplamalarda bulundu. Yılmaz, emeklilerin maaş alacakları bankayı kendilerinin seçebileceğini hatırlatarak şu cümleleri kurdu:

"Özel ve kamu bankalarını ayrı ayrı değerlendirdiğimiz zaman burada 24 bin TL ile 20 bin TL arasında bir segmentte yer aldığını söyleyebiliriz. Ama önemli olan burada bir emekliye özellikle dar gelirliye ek bir kaynak sağlandığı için çok doğru bir politika izlendiğini belirtmek istiyorum"

MAAŞA GÖRE TEK TEK HESAPLADI!

Maaşa göre bankaların promosyon ödemesi olduğunu aktaran Yılmaz, bir ortalama aldığını belirterek maaşa göre promosyon hesaplaması yaptı. Yılmaz'ın hesaplaması şu şekilde:

Emekli maaşınız 10 bin lira ise promosyonunuz 6 bin 250 lira

Emekli maaşınız 10 bin TL ile 15 bin TL arasında ise promosyonunuz 10 bin lira

Emekli maaşınız 15 bin TL ile 20 bin TL arasında ise promosyonunuz 12 bin 500 lira

Emekli maaşınız 20 bin liradan fazla ise promosyonunuz 24 bin lira

Sahada yaklaşık olarak 16 bankanın olduğunu belirten Yılmaz, bankaların internet sitelerinden promosyon miktarlarını ilan ettiklerini belirterek, "Ek kredi kartı, ek fatura ödemesi ek kredi gibi çeşitli isimler adı altında ödül şeklinde bazı detayları verebiliyorlar" dedi ve değerlendirilerek bir seçim yapılması gerektiğinin altını çizdi.

MAAŞLARA ZAM GELİNCE GÜNCELLENECEK

Ocak 2025 zammını da hatırlatan Yılmaz, 2025 ocak zammına göre promosyonların güncelleneceğinin kaydederek, "Ocak ayından Eylül ayına kadar enflasyon verisi yüzde 35,86'ydı ama Ekim, Kasım ve Aralık ayı açıklanmadı. Bununla ilgili eğer ekim kasım aralık ayı yüzde 1 çıkarsa yıllık olarak yüzde 39.98 olur. Dolayısıyla 2024'e % 24.73 almışlardı. Buna göre, SSK ve Bağkur emeklisi yüzde 12,22; Emekli sandığına bağlı emekliler ve memurlar yüzde 8,13 oranında olacak"

Yüzde 2 ve yüzde 3 çıktığı takdirde ne olacağını da aktaran Yılmaz, şu sözleri kullandı:



"Yüzde 2 artarsa yıllık olarak yüzde 44,17 olur. SSK ve Bağkur emeklilerinin yüzde 15,59; emekli sandığına bağlı emekliler ve memurlar yüzde 11,38; Yüzde 3 olursa yıllık enflasyon yüzde 48,45'e yükselecek orada da SSK ve Bağkur emeklileri yüzde 19,03 emekli sandığı da yüzde 14,70 oranında artacak"

YÜZDE 20'YE VARAN ARTIŞ OLACAK

Bu artışların promosyon miktarlarını nasıl etkileyebileceğini aktaran Yılmaz, "Burada yüzde 12 ile yüzde 19 arasında bir zam varsa burada bulunan az evvel anlattığımız promosyonlara da yine yüzde 20'ye varan bir artış olacağını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

CAYMA HAKLARI DA VAR

Emeklilerin cayma hakkının olduğunu belirten Yılmaz, "Burada 3 yıllığına bir sözleşme imzalandığı için oradaki emeklilerimizin bunula ilgili cayma hakkı var. Bununla ilgili örnek veriyorum 2 yıl geçmiş ve o 2 yıl almış olduğu parayı gerisin geri iade edip farklı bir bankayı tercih edip orada yeniden 3 yıllığına bir sözleşme yapılırsa buradaki parayı da alma hakkı olduğunu söyleyebiliriz" diyerek sözlerini noktaladı.