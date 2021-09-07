Bankalar, emekliler için promosyon yarışına girdi! 2000 TL veren bile var

Bankalar, emeklileri kendi bünyelerine katabilmek için promosyon yarışına girdi. İlk kez emekli maaşı alacaklar ve sözleşmesi biten emekliler için pek çok banka promosyon fırsatı sundu. 2000 TL’ye kadar çıkan promosyonla birlikte pek çok imkan da tanınıyor. İşte bankaların emeklilere verdiği promosyon miktarı…

BANKALARDAN EMEKLİLERE PROMOSYON

Bankalar promosyon için adeta birbireri ile yarışa girdi. Bu promosyondan yararlanabilmek için iki şart aranıyor. Birincisi 3 yıllık taahhüt süresini dolduranlar ikinci kez promosyon alırken, ikincisi yeni emekliler de maaşı bağlanır bağlanmaz bu imkandan faydalanıyor. Promosyon tutarları ise maaşa göre belileniyor. Şöyle ki maaşa göre en düşük promosyon tutarları 50’den başlayıp 750 TL’ye kadar çıkıyor. Özel bankaların kampanyalarıyla promosyon tutarı daha da artıyor. Sizler için hem devlet hem de özel bankaların emeklilere sunmuş oldukları promosyon miktarılarını bir araya getirdik. İşte banka banka promosyon tutarları…

HANGİ BANKA, EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

Halkbank: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

Vakıfbank: Maaşa göre 500, 625, 750 lira

Ziraat Bankası: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

Türkiye İş Bankası: Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.

Yapıkredi: Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira. Emekli yakınını getirenlere de her kişi için 250 lira.

Garanti: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

Akbank: 30 Eylül tarihine kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira. Maaş yatmadan 2 gün önce faizsiz para çekme fırsatı.

Denizbank: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

Fibabank: Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

Ingbank: Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira. 2 otomatik fatura talimatı verenlere ilaveten 500 lira.

QNB Finansbank: Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.300, 1.600 lira.

Şekerbank: Maaşını taşıyana 1.250, 1.500, 1.750 lira.



