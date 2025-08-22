Bankalar emeklilere zorunlu tutuyordu! 'Faiz ödeyecek miyim?' sorusuna dikkat, kanunen yasak ama...

Emekliler bankaların ödedikleri promosyon miktarlarını yakından takip ediyor. Bankalar müşteri yarışında promosyon tutarlarını rekabet aracı olarak kullanırken emekliler de en yüksek veren tutarı veren bankayı araştırıyor.

3 YILDA 1 PROMOSYON ÖDEMESİ

Promosyon tutarı kamu bankalarında 15 bin lirayı görürken; özel bankalarda ise bu tutar 27 bin liraya kadar çıktı. Her 3 yılda 1 olmak üzere promosyon ödemesi yapılıyor ancak çoğu emekli başka bankaya geçmek isterken sorun yaşıyor.



SÖZLEŞMEYE DİKKAT!

NTV'nin haberine göre, Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergun Kılıç emeklileri sözleşme için uyardı. Kılıç, ikincil ürün satışının yasal olarak uygun olmadığının altını çizdi. Kılıç, sözleşmelerin "Ayrılırsam geri kalanı faiziyle ödeyecek miyim?" gibi ayrıntılı incelenmesi gerektiğini ifade ederek bazı bankaların promosyon işlemi için emeklilerden fatura taşımasını, kredi kartı çıkarmasını istediğine de dikkat çekti.



Kılıç, uyarısını şu sözler ile yaptı:



"Maaşının yatması karşılığında 3 yıllık anlaşma yapıyorum. Onun dışındaki zorlayıcı ikincil ürünlerin satışı yasal olarak mümkün gözükmüyor. Tüketici kanunu da bağlı satışlar dediğin ücretlendirmede de buna kısıtlılık getiriyor"