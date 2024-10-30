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Bankalar harekete geçti! 20 bin TL'ye kadar çıktı... Bankada parası olanlar dikkat

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
30.10.2024 10:53
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Bankada parası olanlar ve acil nakit ihtiyacı bulunanlar dikkat! ATM'lerdeki günlük nakit çekim limitleri arttı. Bankalar tarafından müşterilerin nakit ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ATM'lerdeki günlük para çekme limitlerinin yükseltilmesi kararı alındı. Böylece müşteriler, daha yüksek miktarda nakit çekebilecek.

Bankalar harekete geçti! 20 bin TL'ye kadar çıktı... Bankada parası olanlar dikkat

Bankada parası olan herkesi ilgilendiren bir gelişme yaşandı. Bankalar, ATM'lerdeki günlük para çekme limitlerini artırdı. Yeni düzenlemeyle beraber pek çok banka, ATM'lerden günlük çekim limitlerini iki katına çıkardı.

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BAZI BANKALARDA 20 BİN TL'YE YÜKSELTİLDİ

Star'da yer alan habere göre; bazı bankalar, ATM'lerde nakit çekim limitlerini 7.500 TL'den 15.000 TL'ye çıkarırken, bazıları ise mevcut 10.000 TL limitlerini 20.000 TL'ye yükseltme kararı aldı.

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Bu artışlar, özellikle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

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FİNANSAL ERİŞİMİ GENİŞLETME ADIMI

Limitlerin yükselmesiyle beraber, ATM'lerde nakit bulunabilirliği de önem taşıyor. Bankaların, düzenli olarak ATM'leri doldurması ve nakit akışını sağlaması gerekecek.

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Bankaların günlük nakit çekim limitlerini artırma kararı, finansal erişimi genişletme adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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Ayrıca, bu düzenleme sonrasında bazı bankalar yeni bir uygulama olarak mobil bankacılık uygulamaları üzerinden ATM limitlerine ek olarak ekstra nakit çekim hakkı tanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
banka para ATM nakit
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