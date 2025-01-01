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Bankalar hazırlıklarına başladı! 2025 yılı ATM'lerde yenilikleri ile geldi... Para çekme limitleri tamamen değişiyor!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
01.01.2025 15:29
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Bankalar 2025'e hazırlanmaya başladı. Buna göre, ATM ve vezne işlemlerinde para çekim limitlerini artırılmasına dair çalışmalara başlanıldı. Böylece, ATM'den günlük para çekimi, 20 bin liraya kadar yükseltilirken bankalarda yeni bir değişiklik için adım da bekleniyor.

Bankalar hazırlıklarına başladı! 2025 yılı ATM'lerde yenilikleri ile geldi... Para çekme limitleri tamamen değişiyor!

1 Ocak 2025 itibarıyla bankalar da yeni hazırlıklara başladı. Buna göre, şu anda 10 bin TL ile 15 bin TL arasında değişen günlük çekim sınırları, yeni yıldan itibaren birçok bankada 15 bin TL ile 20 bin TL aralığına yükseltilmesi planlanıyor.

İstanbul Ticaret Gazetesi'nin haberine göre, şu anda 15 bin TL'lik limit uygulayan bankaların, bu tutarı 20 bin TL'ye yükseltmesi; 10 bin TL limit koyan bankaların ise 15 bin TL'ye çıkaracağı düşünülüyor.

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ATM'LERDEN PARA ÇEKİMİNDE YENİ DÖNEM BAŞLAYACAK

Birçok banka, 20 bin TL ve altındaki tutarların banka veznesinden çekilmesine kısıtlama getirecek. Bu değişiklikle birlikte, ATM'lerde geçerli olacak yeni para çekim limitleri de büyük bir merak konusu oldu.

QR SİSTEMİNE DÜZENLEME GELMİŞTİ

Son dönemde, ATM'lerden yapılan işlemleri kolaylaştırmak için QR kod ile para çekme limitleri artırılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
banka ATM
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