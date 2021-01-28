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Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 bankalar kaça kadar açık? İşte 28 Ocak banka çalışma saatleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.01.2021 09:13 | Son Güncelleme

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde bir dizi yeni koronavirüs tedbiri alınırken bankalar mesai saatlerini güncellemişti. Böylece bankaların çalışma saatleri değişmişti. Son olarak bazı bankalar yeniden normal çalışma saatlerine döndüklerine dair açıklama yaptı. Şubelerde işlem yapmak isteyen vatandaşlar hafta içi bankalar kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte 2021 yeni banka çalışma saatleri

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2021 bankalar kaça kadar açık? İşte 28 Ocak banka çalışma saatleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde bir dizi yeni tedbir alındı. Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirlerin yanı sıra bankalar da mesai saatlerinde değişikliğe gitmişti. Son olarak bazı bankalar normal saatlerine döndüklerini duyururken bazı bankalar da yeni çalışma saatlerini paylaştı. Bazı bankalar 18 Ocak Pazartesi gününden itibaren yeni mesaj saatlerinde hizmet vermeye başlıyor. Bu nedenle çok sayıda vatandaş tarafından bankalar kaçta açılıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bankalar kaça kadar açık sorusunun cevabını da merak ediyor. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte banka çalışma saatleri ile ilgili detaylar...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak ülke genelinde alınan yeni tedbirlerlerin yanı sıra bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri de değişmişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi vermişti. Güncel olarak bazı bankalar yeniden çalışma saatlerinde değişikliğe gitti ve bu değişikliği müşterine duyurdu. Peki, bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların kapanış saatleri ve müşterilerine yaptıkları açıklamalar...

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GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA internet sitesinden yaptığı daha önce yaptığı duyuruyla müşterilerine şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği bilgisini vermişti. Garanti BBWA’dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında şubeler 2 Aralık 2020 itibarıyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında çalışacaktı. Bankadan konuyla ilgili yeni bir açıklama geldi. Buna göre Garanti Bankası şubeleri 11 Ocak 2021 Pazartesi itibarıyla normal saatleri olan 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 arasında hizmet verecek. Açıklamada "Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında şube içinde uygulanan önlemler devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye İş Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalardan bir tanesi oldu. Yapılan duyuruda şubelerin 18 Ocak 2021 itibarıyla 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi. Açıklamada "Bankacılık işlemleriniz için İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallarımızı evinizden çıkmadan 7/24 kullanabileceğinizi önemle hatırlatırız." ifadeleri kullanıldı.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. QNB Finansbank konuyla ilgili olarak müşterilerine bilgi verdi. Açıklamada 18 Ocak 2021 tarihinden itibaren tüm şubelerinin 09:00 - 12:30 ile 13:30 - 17:00 saatleri arasında hizmet vereceği duyuruldu.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank da daha önce konuyla ilgili internet sitesinden bir açıklama yapmıştı ve hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerinde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Akbank son olarak yaptığı açıklamayla; 11 Ocak 2021 tarihinden itibaren şubelerinde 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi'nin de sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili önemli bir duyuru yaptı. Buna göre 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren şubelerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank da internet sitesinden yaptığı güncel bir açıklama ile 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tüm şubelerinde 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu. Son olarak bankadan yapılan açıklamada "14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla tüm şubelerimizde 09:00-12:30 ve 13:30-17:00 saatleri arasında hizmet vermekteyiz" ifadeleri yer aldı.

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar arasında olan HSBC de internet sitesinden "Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir. Bankacılık işlemlerinizi 7/24 Direkt Bankacılık kanallarımızdan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğinizi hatırlatır, şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz." şeklinde açıklama yapmıştı.

Son olarak HSBC, internet sitesinden yaptığı açıklamada "18 Ocak Pazartesi günü itibarıyla tüm şublerimiz hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatleri arasında müşteri ziyaretlerine açık olacaktır. Tüm bankacılık ihtiyaçlarınız için Mobil, İnternet, Telefon Bankacılığı ve ATM'leri kullanmaya devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerini kullandı. Dolayısıyla HSBC bankasının şubeleri 18 Ocak itibarıyla hafta içi her gün 09:00 - 12:30 ve 13:30 - 17:00 saatlerinde hizmet verecek.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB de çalışma saatlerinde yeniden değişikliğe gitti. Sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre şubeleri, 14 Ocak 2021 tarihi itibarıyla hafta içi her gün 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

ING ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank da daha önce çalışma saatlerinde değişikliğe gitmişti ve internet sitesinden müşterilerine bilgi vermişti. Son olarak ING de çalışma saatlerini yeniden güncelledi. Buna göre banka 12 Ocak 2021 tarihinden itibaren yeniden şubelerinde 09.00 - 12.30 / 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

ŞEKERBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şekerbank da son olarak yaptığı güncel bir açıklama ile şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Şubeler 12 Ocak 2021 Salı gününden itibaren hafta içi her gün 09.00-12.30 ile 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank daha önce resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurmuştu. Banka paylaşımında; "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer vermişti. Banka çalışma saatlerinin değiştiğine dair online kanallardan henüz güncel bir açıklama yapmadı.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası da daha önce resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şubelerinin 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurmuştu. Banka çalışma saatlerinin değiştiğine dair online kanallardan henüz güncel bir açıklama yapmadı.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank da daha önce resmi Twitter hesabından şubelerinin çalışma saatlerinin 10 Aralık 2020 itibarıyla değiştiğini duyurmuştu. Banka açıklamasında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerimizin çalışma saatleri 09:30-12.30 ve 13.30-16.00 olarak güncellenmiştir. Birçok bankacılık işleminizi VakıfBank Mobil, İnternet Şubemiz ve ATM'lerimizden 7/24 gerçekleştirebileceğinizi hatırlatır, sağlıklı günler dileriz." ifadelerini kullanmıştı. Banka çalışma saatlerinin değiştiğine dair online kanallardan henüz güncel bir açıklama yapmadı.

ALBARAKA TÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ

Albaraka Türk 16 Kasım'da internet sitesinden yaptığı duyuruda koronavirüs tedbirleri kapsamında 17.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar şube hizmet saatlerinin 09.30-17.00 olarak düzenlendiğini belirtmişti. Banka çalışma saatlerinin değiştiğine dair online kanallardan henüz güncel bir açıklama yapmadı.

Bunun yanı sıra bankaların çalışma saatleri güncel gelişmeler doğrultusunda değişiklik gösterebileceği için en doğru bilgiyi almak adına bankaların internet sitelerindeki duyuruları takip etmek ya da bankalarla iletişime geçmek gerekiyor.

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