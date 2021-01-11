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Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte 2021 banka çalışma saatleri

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2021 11:31 | Son Güncelleme

Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülke genelinde bir dizi yeni koronavirüs tedbiri alınırken bankalar da mesai saatlerini güncelledi. Bu nedenle bankaların çalışma saatleri değişti. Dolayısıyla şubelerde işlem yapmak isteyen vatandaşlar bankalar kaça kadar açık sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte 2021 güncel banka çalışma saatleri

Bankalar kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Bankalar kaça kadar açık? İşte 2021 banka çalışma saatleri

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde bir dizi yeni tedbir alındı. Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan yeni tedbirlerin yanı sıra bankalar da mesai saatlerinde değişikliğe gitti. Bu nedenle çok sayıda vatandaş tarafından bankalar kaçta açılıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Şubeden işlem yapmak isteyen vatandaşlar, bankalar kaça kadar açık sorusunun cevabını da merak ediyor. Bankaların banka çalışma saatleri ile ilgili müşterilerine duyuru yaptığı ve değişikliğe gittiği görüldü. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...

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BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ DEĞİŞTİ Mİ?

Koronavirüs salgını ile ilgili olarak ülke genelinde alınan yeni tedbirlerlerin yanı sıra bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri de değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi. Peki, bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların kapanış saatleri

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti BBVA internet sitesinden yaptığı duyuruyla müşterilerine şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği bilgisini verdi. Garanti BBWA’dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında şubeler 2 Aralık 2020 itibarıyla 10:00-12:30 ile 13:30-16:00 saatleri arasında çalışıyor.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye İş Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalardan bir tanesi oldu. İnternet sitesinden yayınlanan duyuru ile müşterilere konuyla alakalı bilgi verildi. İnternet sitesinde; "Değerli müşterilerimiz, Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin, çalışanlarımız ve toplumumuzun sağlığını korumak amacıyla şubelerimizde gişe çalışma saatleri, 2.12.2020 Çarşamba gününden itibaren saat 10.00-12:30 /13.30-16:00 olacak şekilde değiştirilmiştir. Bankacılık işlemleriniz için evinizden çıkmadan 7/24 kullanabileceğiniz İşCep, Maximum Mobil ve İnternet Şubesi gibi şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz. Sağlıklı günler dileriz." açıklaması yer aldı.

QNB FİNANSBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. QNB Finansbank konuyla ilgili olarak müşterilerine bilgi verdi. Açıklamada "Değerli Müşterimiz, Türkiye genelinde şubelerimiz 02/12/2020 tarihi itibarıyla 10.00 - 12.30 ile 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır." ifadesi yer aldı.

AKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank da konuyla ilgili internet sitesinden bir açıklama yaptı ve hem müşterilerinin hem de çalışanlarının sağlığını korumak amacıyla 2 Aralık 2020 tarihinden itibaren şubelerinde 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

YAPI KREDİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi'nin de internet sitesinde konuyla ilgili bir mesaj yayınlandı. Açıklamada "Yapı Kredi olarak küresel çapta toplum sağlığını tehdit eden Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu süreçte en büyük önceliğimiz sizin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak. Bu amaçla, Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığınca alınan önlemlere ek pek çok koruyucu önlem ve kararı uygulamaya aldık." ifadesi yer aldı. Buna göre alınan önlemler kapsamında 2 Aralık 2020 Çarşamba günü itibarıyla Türkiye genelindeki tüm şubelerinde 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecek.

DENİZBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank da resmi internet sitesinde yaptığı değişiklikle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Açıklamada "Tüm dünyada etkili olan Koronavirüs (COVID-19) salgını ile ilgili süreci çok yakından takip ediyoruz. Türkiye’nin 81 ilinde, 14 bine yakın çalışanımızla faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda toplum sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumlara karşı gerekli önlemleri alıyoruz." ifadesi yer aldı. Buna göre 2 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tüm şubelerinde saat 10:00 - 12:30 ve 13:30 - 16:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

HSBC ÇALIŞMA SAATLERİ

Çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar arasında olan HSBC de internet sitesinden "Koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek, sizlerin ve çalışanlarımızın sağlığını korumak amacıyla 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla şubelerimizin çalışma saatleri 10:00-12:30 ve 13:30-16:00 olarak değişecektir. Bankacılık işlemlerinizi 7/24 Direkt Bankacılık kanallarımızdan hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebileceğinizi hatırlatır, şube dışı kanallarımızı tercih etmenizi önemle rica ederiz." şeklinde açıklama yaptı.

TEB ÇALIŞMA SAATLERİ

TEB de çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Banka, şubelerinin 3 Aralık 2020 tarihi itibarıyla hafta içi her gün 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 16.00 saatleri arasında hizmet vereceğini duyurdu. Müşterilerine bankacılık işlemlerini hızlıca yapabilmek için öncelikli olarak mobil bankacılık uygulamalarını, internet şubesini ve ATM'lerini tercih etmelerini önerdi.

ING ÇALIŞMA SAATLERİ

ING Bank da çalışma saatlerinde değişikliğe gitti ve internet sitesinden müşterilerine bilgi verdi. İnternet sitesinde bankanın "Koronavirüs'ün etkilerini azaltmak için şubelerimiz geçici bir süreyle hafta içi 10:00-12:30 ve 13.30-16:00 saatleri arasında hizmet vermektedir." açıklaması yer alıyor.

HALKBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Halkbank da resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda çalışma saatlerinin değiştiğini duyurdu. Banka paylaşımında; "Değerli Müşterilerimiz, tüm şubelerimiz 8 Aralık 2020 itibarıyla 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet verecektir. Bankacılık işlemlerinizi dijital kanallarımızdan 7/24 gerçekleştirmeye devam edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz." ifadelerine yer verdi.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası da resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak şubelerinin 8 Aralık 2020 Salı gününden itibaren 09.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vereceklerini duyurdu.

VAKIFBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank da resmi Twitter hesabından şubelerinin çalışma saatlerinin 10 Aralık 2020 itibarıyla değiştiğini duyurdu. Banka açıklamasında "Koronavirüs tedbirleri kapsamında şubelerimizin çalışma saatleri 09:30-12.30 ve 13.30-16.00 olarak güncellenmiştir. Birçok bankacılık işleminizi VakıfBank Mobil, İnternet Şubemiz ve ATM'lerimizden 7/24 gerçekleştirebileceğinizi hatırlatır, sağlıklı günler dileriz." ifadelerini kullandı.

ALBARAKA TÜRK ÇALIŞMA SAATLERİ

Albaraka Türk internet sitesinden yaptığı duyuruda koronavirüs tedbirleri kapsamında 17.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir değerlendirmeye kadar şube hizmet saatlerinin 09.30-17.00 olarak düzenlendiğini belirtti. Bankada öğle arası saati ise 12:30-13:30 arası.

FİBABANKA ÇALIŞMA SAATLERİ

Fibabanka çalışma saatleri, bankanın resmi internet sitesinde sabah 10.00 ile akşam 16.00 olarak görünüyor. Banka, resmi Twitter hesabından "Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, 3 Aralık Perşembe günü itibarıyla tüm şubelerimiz 10.00-12.30 ve 13.30-16.00 saatleri arasında hizmet vermeye başlayacaktır." açıklamasını yaptı.

ŞEKERBANK ÇALIŞMA SAATLERİ

Şekerbank resmi internet sitesinde çalışma saatleri ile ilgili olarak "Koronavirüs’e yönelik yeni alınan önlemler çerçevesinde, Türkiye genelindeki tüm şubelerimiz, 07 Aralık 2020 Pazartesi gününden itibaren 10:00 – 12:30 ile 13:30 – 16:30 saatleri arasında hizmet verecektir." açıklamasını paylaştı.

Bunun yanı sıra bankaların çalışma saatleri güncel gelişmeler doğrultusunda değişiklik gösterebileceği için en doğru bilgiyi almak adına bankaların internet sitelerindeki duyuruları takip etmek ya da bankalarla iletişime geçmek gerekiyor.

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