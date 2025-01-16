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Bankalar kesenin ağzını açtı! 24 bin TL'ye geldi 'Kim kaparsa...'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
16.01.2025 08:16
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Emekli maaş promosyonu veren bankalar 2025 yılında da emekliler tarafından dikkatle araştırılıyor. Peki, emekli banka promosyonları ne kadar oldu? Emekli maaşlarına gelen zamların ardından bankalar da promosyon yarışına girdi. Banka promosyonunda emeklilere verilen en yüksek rakam da belli oldu. İşte en yüksek promosyon tutarı, bankaların istediği şartlar ve emeklilerin bankayla pazarlık yaparken dikkat etmesi gerekenler...

Bankalar kesenin ağzını açtı! 24 bin TL'ye geldi 'Kim kaparsa...'

Emekli banka promosyonları 2025 ne kadar oldu? Milyonlarca emeklinin gözü kulağı banka promosyonlarındaydı. Emekli maaş zamlarının ve en düşük emekli maaşının belli olmasının ardından bankalar da promosyon yarışını hızlandırdı. En yüksek promosyon tutarı bakın ne kadara çıktı...

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Show Haber'de yer alan habere göre; kimi çalıştığı bankadan vazgeçmiyor kimi de en yüksek promosyonu alabilmek için banka banka geziyor.

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EN YÜKSEK PROMOSYON MİKTARI 24 BİN LİRAYI BULDU

2025'te emekli maaşlarına yapılan artışla birlikte bankalar arası promosyon yarışı da kızıştı. Emekliler kendilerine en yüksek promosyonu verecek bankayı araştırırken en yüksek promosyon miktarının 24 bin lirayı bulduğu açıklandı.

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Maaşını 3 yıl boyunca aynı bankadan çekme sözü veren emekli promosyon hakkı kazanıyor. Daha önce promosyon alanlarsa fark ödeyip daha yüksek promosyonla istediği bankaya geçebiliyor.

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PROMOSYON TUTARI DAHA DA ARTABİLİYOR

Bankalar emekli müşterileriyle promosyon taahhütnamesi imzalarken müşterilerine ek şartlar da sunuyor. Bunlar arasında fatura talimatı verilmesi ya da o bankadan kredi kartı çıkartılması gibi koşullar bulunuyor. Eğer bunlar kabul edilirse promosyon tutarı daha da artabiliyor.

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BANKAYLA PAZARLIK YAPARAK PROMOSYON MİKTARI YÜKSELTİLEBİLİYOR

Verilecek promosyonda maaş miktarı en belirleyici etken olurken halihazırda maaş alınan bankayla pazarlık yaparak da promosyon miktarı yükseltilebiliyor.

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"YENİLEYECEĞİM! DİYECEĞİM; SEN DE BANA BUNU VERİRSEN..."

Konuyla ilgili mikrofon uzatılan bir vatandaş "Değiştirmem yani ne verirse versin" derken bir başkası da "Yenileyeceğim, diyeceğim yani bu kadar bankalar veriyor, sen de bana bunu verirsen..." ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş da "1,5 sene oldu promosyon aldım ama yenilemedim. Araştıracağım hangi banka daha iyi veriyorsa ona şey yapacağım" şeklinde konuştu. Bir başkası da "Ben 12 bin lira aldım, kim kaparsa... Demek kârlar olmasa onu yaparlar mı?" dedi.

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Hissenet
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı banka promosyonları Emekli promosyonu
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