Bankalar müşterilerinden 'hesap bakım ücreti' diyerek para kesmeye başladı! 750 liraya varan tahsilatı duyan hesabını kapatıyor

Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından "Hesap Bakım Ücreti" alınacağını açıkladı. Bankalardan yapılan açıklamada kesintilerin 6 ayda bir yapılacağı kaydedildi.

Ekonomim'in haberine göre; bankalar, hesap bakım ücreti tahsil edileceğine ilişkin müşterilerine kısa mesaj gönderdi.

YILLIK 790 LİRAYA VARAN KESİNTİ

Buna göre Garanti Yatırım'ın yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım'ın yıllık 790 TL, Halk Yatırım'ın ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti keseceği bildirildi. Söz konusu uygulamaya başka bankaların da katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

BAZILARI HESABINI KAPATMAYA BAŞLADI

3 bankanın uygulaması, hisse senedi yatırımcılarının tepkisiyle karşılaştı. Bazı müşterilerin hisse senedi hesaplarını kapatmaya başladığı ileri sürüldü.