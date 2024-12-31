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Bankalar müşterilerinden 'hesap bakım ücreti' diyerek para kesmeye başladı! 750 liraya varan tahsilatı duyan hesabını kapatıyor

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
31.12.2024 07:58
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Bankalar müşterilerinden hesap bakım ücreti almaya başladı. Buna göre, 3 büyük banka yıllık olarak neredeyse müşterilerinden 790 liraya varan ücret alacak. İşte detaylar...

Bankalar müşterilerinden 'hesap bakım ücreti' diyerek para kesmeye başladı! 750 liraya varan tahsilatı duyan hesabını kapatıyor

Garanti Yatırım, Yapı Kredi Yatırım ve Halk Yatırım, hisse senedi hesaplarından "Hesap Bakım Ücreti" alınacağını açıkladı. Bankalardan yapılan açıklamada kesintilerin 6 ayda bir yapılacağı kaydedildi.
Ekonomim'in haberine göre; bankalar, hesap bakım ücreti tahsil edileceğine ilişkin müşterilerine kısa mesaj gönderdi.

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YILLIK 790 LİRAYA VARAN KESİNTİ

Buna göre Garanti Yatırım'ın yıllık 500 TL, Yapı Kredi Yatırım'ın yıllık 790 TL, Halk Yatırım'ın ise yıllık 390 TL hesap bakım ücreti keseceği bildirildi. Söz konusu uygulamaya başka bankaların da katılıp katılmayacağı merak ediliyor.

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BAZILARI HESABINI KAPATMAYA BAŞLADI

3 bankanın uygulaması, hisse senedi yatırımcılarının tepkisiyle karşılaştı. Bazı müşterilerin hisse senedi hesaplarını kapatmaya başladığı ileri sürüldü.

Anahtar Kelimeler:
banka para
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