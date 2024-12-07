FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankalar peş peşe faizsiz kredi vermeye başladı! Limitler adeta yarış halinde... Başvurmadan önce dikkat edin: Miktarlar artabilir!

Bankalar peş peşe faizsiz kredi vermeye başladı! Limitler adeta yarış halinde... Başvurmadan önce dikkat edin: Miktarlar artabilir!

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
07.12.2024 10:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalar bazı dönemlerde faizsiz kredi imkanını müşterilerine sunuyor. Faizsiz 50 bin liraya varan kredi imkanlarında yarış resmen el arttırdı ve limitler yükseldi. Faizsiz kredi imkanından faydalanmak isteyen vatandaşlar ise limitlerin biraz daha artıp artmayacağını merak ediyor. Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayram, bankaların bunu yapmasının nedeni olarak; bankaların yeni müşteri arayışında olmasını gösterdi.

Bankalar peş peşe faizsiz kredi vermeye başladı! Limitler adeta yarış halinde... Başvurmadan önce dikkat edin: Miktarlar artabilir!

Bankaların faizsiz kredi imkanları devam ediyor. Müşteri bulmak için faizsiz kredi imkanı sunan bankalar 50 bin liradan başlayan limitlerini artırarak adeta yarışa girdi. Vatandaşlar faizsiz kredi imkanlarını takip ederken limitlerin daha ne kadar artacağını merak ediyor.

MÜŞTERİ İÇİN FAİZSİZ KREDİ

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammed Bayram, “Bankalar dönem itibarıyla yıl sonu zarar realizasyonu yapmak ve zorunlu karşılık oranlarından daha az etkilenerek karlılığını artırmak için faizsiz kredi kampanyaları yapıyorlar. Piyasada 15.000 ila 75.000 TL arasında faizsiz kredi verilebiliyor" sözlerini kullandı.

iStock-1478375155 (1)

YÜKSEK FAİZSİZ KREDİ 75 BİN TL

En yüksek faizsiz kredi tutarının 75 bin lira olduğunu belirten Bayram, bunun iç kısım ile verildiğinin altını çizerek, "Kredi, avans ve bonus puanı şeklinde verebiliyor. Bazı bankalar da diğer enstrümanları devreye sokarak otomatik ödeme talimatı kredi kartı aboneliği ve benzeri şartlar ile faizsiz krediyi veriyor" dedi.

Faizsiz kredi limitinin artabileceğini söyleyen Bayram, bankaların yeni müşteriye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Ancak her bir banka limitleri 75 bin TL civarına çekmek için kendi kararını verecektir" şeklinde konuştu.

iStock-1457185956

VATANDAŞ ALTINA, KRİPTO PARAYA YÖNELEBİLİR

Vatandaşın faizsiz kredi ile kripto varlıklar, TL mevduat ve borsaya yönelebileceğini belirten Bayram, sözlerini şu cümlelerle noktaladı:

"Bu tutarı çekip TL mevduata koyanlar tespit edilirse bu kişilerden söz konusu faizsiz kredinin maliyeti alınmalıdır. Bir yaptırım uygulamazsanız bu paraya gerçekten ihtiyacı olanların zararına olacağı gibi finansal sisteme de zarar verecektir. Ancak söz konusu tutarların bankalardan kredi olarak çekildikten sonra ağırlıklı olarak altın ve borsaya yöneldiğini görüyoruz.”

Anahtar Kelimeler:
faizsiz kredi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Görüntüler Türkiye'yi dehşete düşürmüştü! Yeni gelişme

Görüntüler Türkiye'yi dehşete düşürmüştü! Yeni gelişme

Sevgilisinin kendisini aldattığını tesadüfen kameradan gördü

Sevgilisinin kendisini aldattığını tesadüfen kameradan gördü

Koskoca yılı durağan geçirdiler! Şimdi öyle bir ivme kazandılar ki...

Koskoca yılı durağan geçirdiler! Şimdi öyle bir ivme kazandılar ki...

Bankalar peş peşe faizsiz kredi vermeye başladı!

Bankalar peş peşe faizsiz kredi vermeye başladı!

Yüzde 200 zam hesabı yaparak sordu: 50 bin TL olur mu?

Yüzde 200 zam hesabı yaparak sordu: 50 bin TL olur mu?

Yaş şartını doldurmadan emekli olmak mümkün!

Yaş şartını doldurmadan emekli olmak mümkün!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.