Bankalar peş peşe faizsiz kredi vermeye başladı! Limitler adeta yarış halinde... Başvurmadan önce dikkat edin: Miktarlar artabilir!

Bankaların faizsiz kredi imkanları devam ediyor. Müşteri bulmak için faizsiz kredi imkanı sunan bankalar 50 bin liradan başlayan limitlerini artırarak adeta yarışa girdi. Vatandaşlar faizsiz kredi imkanlarını takip ederken limitlerin daha ne kadar artacağını merak ediyor.

MÜŞTERİ İÇİN FAİZSİZ KREDİ

Milliyet'e açıklamalarda bulunan Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammed Bayram, “Bankalar dönem itibarıyla yıl sonu zarar realizasyonu yapmak ve zorunlu karşılık oranlarından daha az etkilenerek karlılığını artırmak için faizsiz kredi kampanyaları yapıyorlar. Piyasada 15.000 ila 75.000 TL arasında faizsiz kredi verilebiliyor" sözlerini kullandı.

YÜKSEK FAİZSİZ KREDİ 75 BİN TL

En yüksek faizsiz kredi tutarının 75 bin lira olduğunu belirten Bayram, bunun iç kısım ile verildiğinin altını çizerek, "Kredi, avans ve bonus puanı şeklinde verebiliyor. Bazı bankalar da diğer enstrümanları devreye sokarak otomatik ödeme talimatı kredi kartı aboneliği ve benzeri şartlar ile faizsiz krediyi veriyor" dedi.

Faizsiz kredi limitinin artabileceğini söyleyen Bayram, bankaların yeni müşteriye ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, "Ancak her bir banka limitleri 75 bin TL civarına çekmek için kendi kararını verecektir" şeklinde konuştu.

VATANDAŞ ALTINA, KRİPTO PARAYA YÖNELEBİLİR

Vatandaşın faizsiz kredi ile kripto varlıklar, TL mevduat ve borsaya yönelebileceğini belirten Bayram, sözlerini şu cümlelerle noktaladı:

"Bu tutarı çekip TL mevduata koyanlar tespit edilirse bu kişilerden söz konusu faizsiz kredinin maliyeti alınmalıdır. Bir yaptırım uygulamazsanız bu paraya gerçekten ihtiyacı olanların zararına olacağı gibi finansal sisteme de zarar verecektir. Ancak söz konusu tutarların bankalardan kredi olarak çekildikten sonra ağırlıklı olarak altın ve borsaya yöneldiğini görüyoruz.”