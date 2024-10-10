Bankalar yarışa girdi! 1 milyon TL'nin aylık getirisi... 'Hoş geldin faizi' kampanyaları başladı

Bankaların müşterilerine sunduğu vadeli mevduat faiz oranları vatandaşların radarında. Birikimlerini farklı vadelerle mevduat hesabında değerlendirmeyi düşünenler, bankaların sunduğu rakamları takip ediyor. Bir yandan da bankalar mevduat toplama yarışında. Yeni müşterilere veya vadesizden vadeliye geçen müşterilere sunulan hoş geldin faizleri yüzde 50'nin üzerine çıktı.

TV100'de yer alan habere göre; Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentisi ve enflasyondaki düşüş eğilimi bankalar arasında yarışa neden oldu. Bankalar vadeli mevduat müşteri portföyünü genişletmek için 'Hoş geldin faizleri' sunmaya başladı.

Haberde; piyasada likidite bolluğu olduğu, Merkez Bankası ve enflasyondaki beklentilerin bankaların normal faiz oranlarını aşağı çektiği ama vadesiz mevduattan vadeli mevduata geçirmek ve müşteri portföyünü genişletmek için de bu türlü kampanyalara başvurmaya başladıkları aktarıldı.

"HOŞ GELDİN VE TANIŞMA FAİZİ! YÜZDE 50'YE KADAR FAİZ ORANLARI VEREBİLİYORLAR"

Buna göre; "Örneğin mevduat faizleri banka ortalama genelde 28 günle 31 gün arası 40'la 42 arası, vade uzadıkça 40-41'e düşüyor. Hoş geldin ve tanışma faizi 50'ye kadar faiz oranları verebiliyorlar. Faiz oranları örneğin 3 aya kadar genelde 40-41 civarı, hoş geldin faizi adı altında 50'e kadar faiz oranları var. Bu vadeye göre ve mevduat tutarının miktarına göre" denildi.

İŞTE 1 MİLYON TL NAKİT PARASINI VADELİ MEVDUATA YATIRANIN GETİRİSİ

"Diyelim ki elinizde 1 milyon lira nakit paranız var. Vadeli mevduata yatıracaksınız. 1 milyon liranızı 32 gün vadeyle yüzde 40 faize yatırdığınızda bunun 32 günün sonunda getirisi 32 bin 438 TL olacak. Ancak tanışma faizine yatırdığınızda orada ilave yüzde 5 size kazanç sağlayacak. Bu da 1 milyon liranın 32 gün vadede yüzde 45 faiz oranıyla 32 günün sonunda getirisi 36 bin 483 lira olacak." ifadeleri kullanıldı. Bu 50'yi de vade ve tutarın belirleyeceği aktarıldı.