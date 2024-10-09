236 bin TL, 3 milyon 350 bin TL oldu! Aynı parayla döviz ya da altın alınsaydı... En yüksek getirili 2. yatırım aracı o çıktı

Hangi yatırım aracı daha kârlı? Altın mı, konut mu, döviz mi almak daha mantıklı? Son dönemde birikimlerini değerlendirmeyi düşünen vatandaşlar hangi yatırım aracının daha yüksek getiri sağladığını araştırırken son yıllarda sağladığı kârı dikkatle inceliyor. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin (BETAM) yaptığı bir araştırma çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

Sözcü'de yer alan habere göre; BETAM, konut satın alıp onu kiraya vermenin kârlı bir yatırım olup olmadığını inceleyen bir araştırma yayımladı.

SON 7 YILDA ALTINDAN SONRA EN KÂRLI YATIRIM

Araştırmada, sahibinden.com internet sitesindeki satılık ve kiralık ortalama fiyat verileri kullanılarak verilerin başladığı 2017 yılının eylül ayında yapılan konut yatırımı ile mevduat, borsa, döviz ve altın yatırımlarının güncel değerleri karşılaştırıldı. Araştırma sonuçlarına göre, son yedi yılda altından sonra en kârlı yatırım konut oldu.

KONUTUN GETİRİSİ 3 MİLYON 350 BİN TL OLDU

Araştırma sonuçları 2017 yılının ağustos ayında 100 metrekarelik bir konut almak için ödenecek 236 bin 328 TL’lik ortalama bir tutarın 2024 yılının ağustos ayındaki kira ve kiranın faiz getirisi dahil değerinin 3 milyon 350 bin 650 TL olduğunu ortaya koydu.

Diğer bir yandan o dönemde konut alan birisi aldığı evde oturup onu kiraya vermeseydi evinin güncel değerinin 2 milyon 973 bin 155 TL olacağı da belirtildi.

ALTIN, MEVDUAT VE DÖVİZ NE KADAR KAZANDIRIRDI?

Analiz ayrıca aynı dönemde ev almak yerine aynı tutarda yapılacak mevduat yatırımının değerinin 892 bin 28 TL, döviz yatırımının değerinin 2 milyon 609 bin 639 TL, borsa yatırımının değerinin 2 milyon 209 bin 38 TL, altın yatırımının değerinin ise 4 milyon 307 bin 192 TL olduğunu gösterdi.

Sonuç olarak incelenen dönemde konut yatırımının altın yatırımından sonra en yüksek getirili ikinci yatırım aracı olduğu gözlemlendi.