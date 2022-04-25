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Bankalar yarışa girdi! İmzayı atan emekliye 5.250 TL promosyon, 3 ay ertelemeli kredi! Kesenin ağzı açıldı!

25.04.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankalar, emeklileri müşterisi yapmak için yarışa girdi! Birçok banka kampanyasını güncelledi. Milyonlarca emekli her 3 yılda bir promosyon almaya hak kazanıyor. Alınan promosyonlardan faydalanmak isteyen emeklilerin imza atması yetiyor. Bazı bankalar yaptıkları kampanyalarla ödeme miktarını artırıyor. İmzayı atan emekliye toplam 5.250 TL’ye kadar promosyon ve 3 ay ertelemeli kredi gibi imkanlar sağlanıyor.

Bankalar yarışa girdi! İmzayı atan emekliye 5.250 TL promosyon, 3 ay ertelemeli kredi! Kesenin ağzı açıldı!

Bankalar, emeklileri müşterisi yapmak için yarışa girdi! Birçok banka kampanyasını güncelledi. Milyonlarca emekli her 3 yılda bir promosyon almaya hak kazanıyor. Alınan promosyonlardan faydalanmak isteyen emeklilerin imza atması yetiyor. Bazı bankalar yaptıkları kampanyalarla ödeme miktarını artırıyor. İmzayı atan emekliye toplam 5.250 TL’ye kadar promosyon ve 3 ay ertelemeli kredi gibi imkanlar sağlanıyor.

BANKALARIN PROMOSYON KAMPANYALARI

Posta'dan Hülya Çaylak'ın haberine göre; bazı bankalarda emekli maaşı promosyon miktarı 5.000 TL'nin üzerine çıktı. 10 emekli yakınının emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere ek ödemeler sağlanıyor.

TEB: Emekli maaşını bankadan almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 2 bin 750 TL’ye varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek. Ayrıca emekliler, bankaya davet ettikleri her bir emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL ve toplamda 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödül kazanacak. Böylece 10 emekli yakınının emekli maaşını bankaya taşıyan emekliler toplamda 5 bin 250 TL ödeme alabilecek.

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Şekerbank: Emekli maaşını bankaya taşıyanlara 2 bin TL’ye varan promosyon sağlıyor. Banka ayrıca emekli müşterilerine, avantajlı faiz oranıyla 3 ay ötelemeli kredi kullanım fırsatı ve eve teslim maaş uygulaması sunuyor. Kampanya nisan sonuna kadar geçerli.

İş Bankası: Emeklilere 2 bin 500 TL’ye varan promosyon sunuyor. Ayrıca maaşını bankaya taşıyanlar 500 TL’ye varan Pazarama MaxiPuan kazanırken, ek Maximum kartları da aidatsız kullanma fırsatı yakalıyor. Kampanya, 30 Haziran’a kadara maaşını bankaya taşıyanlar için geçerli olacak.

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Akbank: SGK emekli maaşını bankadan alan müşterilere 2 bin 750 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor. Buna göre aylık net geliri 1.500 TL’ye kadar emeklilere 500 TL promosyon ve 1.350 TL ek promosyon, 1.500 TL-2 bin 500 TL arasında olanlara 625 TL promosyon ve 1.675 TL ek promosyon, 2 bin 500 TL ve üzerinde olanlara ise 750 TL promosyon ve 2 bin TL ek promosyon ödeniyor. Kampanya, 31 Mayıs’a kadar maaşını bankaya taşıyanları kapsayacak.

Denizbank: Emekli maaşını bankadan alan ve bir otomatik ödeme talimatı veren emekliler 1.750 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor. Kampanya 30 Haziran’a kadar geçerli.

Garanti BBVA: Emekli maaşını taşıyanlara 2 bin 750 TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Banka ayrıca tüm müşterilerinin yararlanabildiği ‘yakınını getir’ kampanyasıyla maaşını taşımaya davet edilen her bir emekli yakını için 250 TL ilave ödemede bulunuyor.

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ING Türkiye: Maaşını bankaya taşıyanlara maaş tutarına göre 2 bin 750 TL’ye varan ek koşulsuz nakit promosyon sunuyor. Ayrıca 5 emekli arkadaşını daha bankaya taşıyanlar ek olarak 1.250 TL’ye varan promosyon kazanıyor. Böylelikle emekliler toplamda 4 bin TL’ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor. Kampanya 31 Mayıs’a kadar geçerli.

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Yapı Kredi: 30 Nisan’a kadar süren kampanyayla maaşını bankaya yatıranlara 2 bin 750 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor. Ayrıca bankanın emekli maaş müşterileri, TL birikimlerine özel 6 ay ‘hoş geldin’ faizi avantajlarından faydalanırken, kampanya kapsamında emekli yakınlarının emekli maaşlarının bankaya taşınmasını sağlayanlara, her bir kişi için 250 TL, toplamda 2 bin 500 TL’ye varan nakit ödül veriliyor.

QNB Finansbank: Banka emeklilere 2 bin 750 TL’ye varan promosyon veriyor. Ayrıca banka emekli müşterilerine yurtiçi diğer tüm banka ATM’lerinden ayda iki kere ücretsiz para çekme hakkı da sunuyor.


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