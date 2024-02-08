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‘Bankalar yönetemedi’ diyerek açıkladı: Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi oranları düşüyordu, sebebi ortaya çıktı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Finans Editörü
08.02.2024 14:44 | Son Güncelleme:
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Kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüş sürerken, Türk Lirası Mevduat hesapları için çok kritik veriler paylaşıldı, açıklama geldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Ocak ayında rekor seviyeden geri gelen mevduat faizi oranları için bankaları işaret etti, ‘bilançolar için oldukça yüksek seviye. Yönetmeleri zorlaştı, çözümü mevduat faizlerini aşağı çekmekte buldular” dedi. Son 5 ayda “TL mevduat payı yüzde 43’e yükselirken KKM payı yüzde 16’ya gerilemiştir” bilgisini paylaştı.

‘Bankalar yönetemedi’ diyerek açıkladı: Bankada parası olanlar dikkat! Mevduat faizi oranları düşüyordu, sebebi ortaya çıktı

Peş peşe alınan önlemler meyvelerini vermeye başladı. Kur korumalı TL mevduat ve katılma (KKM) hesaplarındaki tutar düşüşü sürdü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 2 trilyon 458,5 milyar TL'den 2 trilyon 382,5 milyar TL'ye geriledi.

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Aynı haftada krediler 11 trilyon 837,5 milyar TL'den 11 trilyon 941,1 milyar TL'ye yükselirken, mevduat 15 trilyon 101,3 milyar TL'den 14 trilyon 871,1 milyar TL'ye geriledi. Tüketici kredileri 1 trilyon 526,9 milyar TL'den 1 trilyon 533,2 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 1 trilyon 206,9 milyar TL'den 1 trilyon 247,4 milyar TL'ye çıktı. Takipteki alacaklar ise 194,7 milyar TL'den 196,1 milyar TL'ye yükseldi.

DOLAR (19)

“BANKALAR YÖNETEMEDİ, MEVDUAT FAİZLERİ GERİ GELDİ”

KKM’de düşüş sürerken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’dan hem Kur Korumalı Mevduat hem de Türk Lirası Mevduat hesapları için yılın ilk enflasyon raporunda dikkat çeken veriler paylaşıldı.

“Likidite yönetimi son dönemde oldukça önemli. KKM kaynaklı kur farkı kaynaklı ödemeler sistemik olarak dönem dönem likidite fazlasına yol açıyor. Bu da mevduat faizlerini aşağı yönlü gelmesine sebep olabiliyor. Ocak ayında bunu gördük” diyen Başkan Karahan, “Parasal aktarımın tesisi için. Bunu iki şekilde yapıyoruz. Sistemik olanı yönetmen için zorunlu karşılıkları kullandık. 1 trilyonluk seviyeye ulaştık. Bu banka bilançoları için oldukça yüksek bir seviye. Bankaların bunu yönetmesi zorlaştı. Bankaların bunu yönetmesi için çözümü mevduat faizlerini aşağı çekmekte buldular. Dolayısıyla hızlı şeklide teşhis koyduk. Ve yaptığımız düzenlemelerle banklara zorunlu karşılıklar için bir faiz ödemesi yapmaya karar verdik. Üç günlük veriler bu düzenlemenin doğru yönde olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

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“SON DÜZENLEME AĞUSTOS SONUNDA YAPTIĞIMIZ DÜZENLEME KADAR ÖNEMLİ”

Merkez Bankası tarafından geçtiğimiz günlerde alınan zorunlu karşılık oranları kararına ilişkin de değerlendirmede bulunan Karahan, “Depo ihaleleri de oldukça başarılı gidiyor. Depo talebinde azalma söz konusu. Ama dediğim gibi sistemde tek hedefimiz olmadığı için, bir yandan TL ‘ye geçişi sağlamamız gerekiyor, bir taraftan KKM’yi azaltmamız gerekiyor. Bir taraftan rezerv biriktirmemiz gerekiyor. Son düzenleme Ağustos sonunda yaptığımız düzenleme kadar önemli. İleride çok faydasını göreceğimizi düşünüyorum” dedi.

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TÜRK LİRASI MEVDUATLARINDA YAVAŞLAMA

“Likidite sterilizasyonuna ön alıcı bir anlayışla ve güçlü şekilde devam edeceğiz. TL mevduat faizleri yeniden artmaya başladı. Ocak ayında TL mevduat payındaki artışın yavaşladığını gözlemledik. Son düzenlemeler ile TL mevduatın payının artırılması ve KKM’den TL mevduata geçişin desteklenmesi ile parasal aktarımın güçlendirilmesi hedeflenmektedir” şeklinde konuşan Karahan, “Son 5 ayda TL mevduat 2,4 trilyon TL artmış KKM 910 milyar TL azalmış, yabancı para mevduat 1,3 milyar dolar, parite ve fiyat etkisinden arındırılmış olarak 3,6 milyar dolar azalmıştır. TL mevduat payı yüzde 43’e yükselirken KKM payı yüzde 16’ya gerilemiştir” bilgisini paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Kur Korumalı Mevduat mevduat faizi
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