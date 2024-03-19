Bankalara ‘faiz artırın’ talimatı gündem olmuştu! Fatih Altaylı’dan ses getirecek Merkez Bankası ve Mehmet Şimşek yorumu: ‘Duruma bakar, ‘defolun’ derim…’

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Perşembe günü açıklayacağı faiz kararı öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Ekonomi yönetimi sıkılaşma adımlarını peş peşe atarken, en çok konuşulan konu ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bankacılarla olan iftarda ‘faizleri artırın talimatı’ oldu.

FAİZ ARTIRIM TALİMATINA YALANLAMA

Bu iddianın ardından açıklamalar da ardı ardına yapıldı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi ve Türkiye Bankalar Birliği bir duyuru paylaştı. İddianın doğru olmadığı ifade edildi. Bankaların konuya ilişkin açıklamasında, “Sayın Bakan'ın iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddia da kesinlikle doğru değildir. Haberde konu edilen tüm hususlar iftiradır. Türkiye Bankalar Birliği adının siyasete alet edilmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ilgili tüm kesimlerden beklenmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

“BUNU TARTIŞANLAR MEMLEKETE İYİLİK YAPMIYOR”

Tartışmalara Gazeteci Fatih Altaylı da dahil oldu. Altaylı Youtube kanalında yaptığı yorumda, “Bunları konuşmak ülke lehine değil” diyerek, “Merkez Bankalarının elinde bir sürü silah var. Mehmet Şimşek çıkıp ‘faiz asla artırmayacağız’ dese bir bela ‘ artıracağız’ dese bir bela. Bunları sürekli tartışmaya açanlar memlekete iyilik yapmıyorlar. Bunu tartışmak vatanseverlik değildir” ifadelerini kullandı.

“EKONOMİNİN GERÇEKLERİNİN DIŞINA ÇIKILMASI İŞİMİZE GELMİYOR”

Altaylı, bankanın ihtiyaca göre adım atmasının doğru olduğunun altını çizerek, “Merkez Bankası’nın buna ihtiyacı varsa artırır, yoksa artırmaz. Merkez Bankası gerekirse faiz silahını çekebilecekmiş gibi durmalıdır. Uluslararası sermaye ile düello yaparken belinizde tabanca yoksa o düelloya çıkamazsınız. Şimdi ben ‘ver silahını, silahın boş’ niye diyeyim? Bu ülkede yaşıyorum. Doların artması benim de işime gelmiyor. TL’nin değer kaybetmesi, faizlerin lüzumsuz artması, azalması benim de işime gelmiyor. Ekonominin gerçeklerin dışında davranılması hiç birimizin işine gelmiyor” diye konuştu.

“MEHMET ŞİMŞEK’İN YERİNDE OLSAM ‘DEFOLUN’ DERİM”

Sözlerinin devamında ise şu ifadeleri kullandı:

“O yüzden merkez bankalarına ya da ekonomi yönetimine ‘artıracak mısın, artırmayacak mısın?’ Size ne lan. Ben Mehmet Şimşek’in yerinde olsam paşa gönlüm isterse artırırım, istemezse artırmam. Ben duruma bakarım, size bakmam. ‘Defolun’ derim. Kaparım konuyu gider. Mehmet Şimşek’in de yapması gereken budur. Bu konuşulmaz.”

SEÇİM ÖNCESİ EN KRİTİK KARAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında 21 Mart Perşembe günü toplanacak. TCMB, faiz kararını saat 14.00'te açıklayacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde yüzde 45 seviyesinde sabit tutulmuştu.

PİYASALAR NE BEKLİYOR?

Ekonomistler, Merkez Bankası'nın politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 45'te sabit bırakılması yönünde oldu. Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 45 ile yüzde 47,50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

İLAVE SIKILAŞTIRMA ADIMLARI

Merkez Bankası'nın faiz kararının yanı sıra sıkılaştırma adımları da yakından izlenecek. TCMB, ilave sıkılaşma adımları kapsamında, kredi kartı ve kredili mevduat hesaplarından nakit çekim işlemlerinde faiz oranını ihtiyaç kredisi faiz oranıyla uyumlu seviyeye yükseltirken, bankacılık sisteminde Türk lirası mevduatın payını artırmaya yönelik yeni adımlar attı. Banka, kredi kartlarından yapılan nakit avans işlemleri ve kredili mevduat hesaplarında uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının hesaplama yönteminde değişiklik yaptı. Yeni yönteme göre, hesaplanan aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4,42'den yüzde 5'e çıkarıldı.







