Bankalara kredi faizi çağrısı! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası iş dünyasından açıklama

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 42,50'ye çekti. ATO Başkanı Baran, Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını değerlendirdi.

Baran yaptığı yazılı açıklamada, "Dezenflasyon süreciyle birlikte piyasalarda faizlerdeki indirimin devam edeceği yönünde güçlü bir beklenti oluşmuştu. Nitekim Merkez Bankamız bugünkü toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek, 42,5 seviyesine çekti. Enflasyonla mücadele sürecindeki başarı, faiz indirimlerinin de devamının geleceğini işaret ediyor. Faizlerin düşüş eğilimine girmesi, finansman maliyetlerini de düşürerek, reel sektör ve iş dünyamızın önünü görmesi, planlamalarını yaparak, yatırım, üretim ve ticaretin artmasına olumlu yansıyacaktır" ifadelerini kullandı.

"BANKALARIN İNDİRİM KARARINI KREDİ FAİZLERİNE YANSITARAK SÜRECİ DESTEKLEMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Baran "Finansman maliyetleri, iş dünyamız açısından kritik önem taşıyor. Bu nedenle bankaların indirim kararını kredi faizlerine yansıtarak süreci desteklemelerini bekliyoruz" dedi. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır