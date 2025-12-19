FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bankalardan beklenen hamle geldi! Son 2,5 yılın en düşük faizi görüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 12 Aralık haftasında ticari kredi, TL mevduat ve ihtiyaç kredilerinde keskin bir düşüş kaydedildi. İhtiyaç ve ticari kredi faizlerinde 27 ayın, mevduat faizlerinde 24 ayın dibi görülmüş oldu.

Bankalardan beklenen hamle geldi! Son 2,5 yılın en düşük faizi görüldü
Cansu Akalp

Bankacılık sektöründe Aralık ayının ikinci haftasında faiz oranlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizini 150 baz puan indirimle yüzde 38'e indirirken, bankalarda kredi ve mevduat faizlerinde dalgalanma yaşanıyor.

1 EYLÜL 2023 SONRASI İLK KEZ 58'İN ALTI SEVİYELER GÖRÜLDÜ!

5 Aralık haftasında yüzde 64,57 ile son üç ayın zirvesini gören ortalama ihtiyaç kredisi faizleri, geçen hafta yüzde 57,89 ile 27 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bir haftada ihtiyaç kredisi faizlerinde yaklaşık 700 baz puanlık sert düşüş kaydedilirken, bu kalemde 1 Eylül 2023 sonrasında ilk kez yüzde 58'in altı seviyeler görüldü.

25 AYIN DİBİ GÖRÜLMÜŞ OLDU!

5 Aralık haftasında yüzde 54,57 ile son iki ayın zirvesini gören ortalama ticari kredi faizleri de geçen hafta yaklaşık 400 baz puanlık sert düşüşle yüzde 50,55'e geriledi. Bu kalemde 25 ayın dibi görülmüş oldu.

Bankalardan beklenen hamle geldi! Son 2,5 yılın en düşük faizi görüldü 1

Nefes'in haberine göre; Tüzel kişi kredili mevduat hesabı (KMH) ve kurumsal kredi kartları hariç ortalama ticari kredi faizleri de geçen hafta yaklaşık 200 baz puan düşüşle yüzde 45,60'a geriledi. Bu kalemde 27 ayın en düşük seviyesi görülmüş oldu.

TCMB'nin politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizinin yıllık bileşiği yüzde 46 seviyelerine gerilerken, ihtiyaç kredisi ve ticari kredi faizleri ile arasındaki faiz farkı da geçen hafta azalmış oldu.

TL cinsi ticari kredi faizleri, görece daha kısa vadeli olduğu için TCMB'nin politika faizine daha yakın hareket edebiliyor. Geleceğe dönük enflasyon beklentileri, risk primi, banka kâr marjları ve düzenlemeler, kredi faizleri ile TCMB faizi arasındaki farkta etkili oluyor.

Bankalardan beklenen hamle geldi! Son 2,5 yılın en düşük faizi görüldü 2

Bankalarda ortalama faizler geçen hafta, konut kredilerinde yüzde 37,63, taşıt kredilerinde yüzde 33,62 oldu.

TÜİK kasımda enflasyonu yüzde 31,07 hesaplarken, TCMB'nin 2026 sonu enflasyon tahmini yüzde 16 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyelere kıyasla kredi faizleri, yüksek seviyelerde bulunuyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE DE DÜŞÜŞ

Mevduat faizlerinde de geçen hafta düşüş kaydedildi. Gösterge oran olan 1-3 ay arası vadeli ortalama mevduat faizleri, geçen hafta yüzde 46,92'ye geriledi. Bu kalemde son 24 ayın en düşük seviyesi kaydedildi.

Mevduat faizleri de kredilere göre daha kısa vadeli olduğu için TCMB politika faizine daha yakın seyredebiliyor.

KISITLAMALARA RAĞMEN KREDİ BÜYÜMESİ ENFLASYONU AŞTI

Makroihtiyati önlemler kapsamında kredilerde aylık büyüme sınırları uygulanıyor. KOBİ kredileri için aylık yüzde 2,5, diğer TL ticari krediler için yüzde 1,5, yabancı para ticari krediler için yüzde 0,5 büyüme kısıtları olduğu gibi, bireysel tarafta da ihtiyaç ve taşıt kredilerine yüzde 2 aylık büyüme sınırı uygulanıyor. Bankalar, kredilerini bu oranların üzerinde artırırlarsa ilave yükümlülüklerle karşı karşıya kalıyor.

Kredi kısıtlamalarına rağmen 12 Aralık itibarıyla yıllık kredi büyümesi yüzde 43,6 oldu. Kur etkisinden arındırıldığında bu oran yüzde 34,6 olarak hesaplandı.

Yıllık kredi büyümesi, bireyselde yüzde 47,1, ticaride yüzde 42,5 oldu. TL ticari kredilerde büyüme yüzde 39,3 olurken, döviz cinsi ticari kredilerde dolar bazlı yıllık büyüme yüzde 19,1 oldu. Kur etkisinden arındırılmış ticari kredi büyümesi yüzde 30,6'da kaldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 11 bin liraya yükseldiAltının kilogram fiyatı 6 milyon 11 bin liraya yükseldi
Meclis önünde grev gerginliğiMeclis önünde grev gerginliği

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
TCMB banka Faiz kararı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

Şamil Tayyar: "Uyuşturucu kullanımı keyfi boyutu aşmış"

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

GAİN soruşturması: 3 şüpheli tutuklandı

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Kupada inanılmaz maç! Sadece 10 dakikada geri döndüler

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Gözaltına alınıp serbest bırakılan Danla Bilic'ten ilk açıklama

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Sanayicilerden asgari ücret mesajı geldi

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

Öğrenmek için para bile teklif etti: Terzi, çiftçi, şoförlükten o işe geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.