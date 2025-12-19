Bankalardan beklenen hamle geldi! Son 2,5 yılın en düşük faizi görüldü

Bankacılık sektöründe Aralık ayının ikinci haftasında faiz oranlarında belirgin bir düşüş yaşandı. Merkez Bankası (TCMB) geçen hafta politika faizini 150 baz puan indirimle yüzde 38'e indirirken, bankalarda kredi ve mevduat faizlerinde dalgalanma yaşanıyor.

1 EYLÜL 2023 SONRASI İLK KEZ 58'İN ALTI SEVİYELER GÖRÜLDÜ!

5 Aralık haftasında yüzde 64,57 ile son üç ayın zirvesini gören ortalama ihtiyaç kredisi faizleri, geçen hafta yüzde 57,89 ile 27 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bir haftada ihtiyaç kredisi faizlerinde yaklaşık 700 baz puanlık sert düşüş kaydedilirken, bu kalemde 1 Eylül 2023 sonrasında ilk kez yüzde 58'in altı seviyeler görüldü.

25 AYIN DİBİ GÖRÜLMÜŞ OLDU!

5 Aralık haftasında yüzde 54,57 ile son iki ayın zirvesini gören ortalama ticari kredi faizleri de geçen hafta yaklaşık 400 baz puanlık sert düşüşle yüzde 50,55'e geriledi. Bu kalemde 25 ayın dibi görülmüş oldu.

Nefes'in haberine göre; Tüzel kişi kredili mevduat hesabı (KMH) ve kurumsal kredi kartları hariç ortalama ticari kredi faizleri de geçen hafta yaklaşık 200 baz puan düşüşle yüzde 45,60'a geriledi. Bu kalemde 27 ayın en düşük seviyesi görülmüş oldu.

TCMB'nin politika faizi olan 1 hafta vadeli repo faizinin yıllık bileşiği yüzde 46 seviyelerine gerilerken, ihtiyaç kredisi ve ticari kredi faizleri ile arasındaki faiz farkı da geçen hafta azalmış oldu.

TL cinsi ticari kredi faizleri, görece daha kısa vadeli olduğu için TCMB'nin politika faizine daha yakın hareket edebiliyor. Geleceğe dönük enflasyon beklentileri, risk primi, banka kâr marjları ve düzenlemeler, kredi faizleri ile TCMB faizi arasındaki farkta etkili oluyor.

Bankalarda ortalama faizler geçen hafta, konut kredilerinde yüzde 37,63, taşıt kredilerinde yüzde 33,62 oldu.

TÜİK kasımda enflasyonu yüzde 31,07 hesaplarken, TCMB'nin 2026 sonu enflasyon tahmini yüzde 16 seviyesinde bulunuyor. Bu seviyelere kıyasla kredi faizleri, yüksek seviyelerde bulunuyor.

MEVDUAT FAİZLERİNDE DE DÜŞÜŞ

Mevduat faizlerinde de geçen hafta düşüş kaydedildi. Gösterge oran olan 1-3 ay arası vadeli ortalama mevduat faizleri, geçen hafta yüzde 46,92'ye geriledi. Bu kalemde son 24 ayın en düşük seviyesi kaydedildi.

Mevduat faizleri de kredilere göre daha kısa vadeli olduğu için TCMB politika faizine daha yakın seyredebiliyor.

KISITLAMALARA RAĞMEN KREDİ BÜYÜMESİ ENFLASYONU AŞTI

Makroihtiyati önlemler kapsamında kredilerde aylık büyüme sınırları uygulanıyor. KOBİ kredileri için aylık yüzde 2,5, diğer TL ticari krediler için yüzde 1,5, yabancı para ticari krediler için yüzde 0,5 büyüme kısıtları olduğu gibi, bireysel tarafta da ihtiyaç ve taşıt kredilerine yüzde 2 aylık büyüme sınırı uygulanıyor. Bankalar, kredilerini bu oranların üzerinde artırırlarsa ilave yükümlülüklerle karşı karşıya kalıyor.

Kredi kısıtlamalarına rağmen 12 Aralık itibarıyla yıllık kredi büyümesi yüzde 43,6 oldu. Kur etkisinden arındırıldığında bu oran yüzde 34,6 olarak hesaplandı.

Yıllık kredi büyümesi, bireyselde yüzde 47,1, ticaride yüzde 42,5 oldu. TL ticari kredilerde büyüme yüzde 39,3 olurken, döviz cinsi ticari kredilerde dolar bazlı yıllık büyüme yüzde 19,1 oldu. Kur etkisinden arındırılmış ticari kredi büyümesi yüzde 30,6'da kaldı.