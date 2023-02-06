FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankalardan deprem bölgesi için prensip kararı: Ödemeler 6 ay ertelenecek...

Bankalardan deprem bölgesi için prensip kararı: Ödemeler 6 ay ertelenecek...

06.02.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Bankalar Birliği, deprem bölgelerinde ödeme güçleri olumsuz etkilenen müşterilerin talepleri halinde vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçların vadesinin 6 ay sonrasına kadar ötelendiğini açıkladı.

Bankalardan deprem bölgesi için prensip kararı: Ödemeler 6 ay ertelenecek...

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yaptığı açıklamada yaşanan felaket sonrası yaptığı açıklamada deprem bölgelerinde yaşanan sorunların hafifletilmesine katkıda bulunulması, bankacılık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak desteğin sağlanması amacıyla yapılabileceklerin görüşüldüğünü belirterek prensip kararları aldıkları kaydedildi.

Alınan prensip kararları şöyle:

  • Depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin, talepleri halinde, bankalara olan vadesi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi gelecek borçlarının vadesinin bugünden itibaren 6 ay sonraya kadar ötelenmesine,

para (38)

  • Borçların ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında, müşteri özelinde değerlendirilmek üzere gerekli ek kolaylıkların sağlanması hususlarında üyelere tavsiyede bulunulmasına,
  • Mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine,
  • Felaketten etkilendiklerini, düzenlemelere uygun olarak belgeleyen banka müşterilerinin taleplerini bankalara iletmeleri hususunda kamuoyuna bilgi verilmesine karar verildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Petrol akışı durduruldu! 48 saat içinde...Petrol akışı durduruldu! 48 saat içinde...
EYT'linin en düşük emekli maaşı ortalama 8.733 TL!EYT'linin en düşük emekli maaşı ortalama 8.733 TL!
TÜİK açıkladı, yıllık enflasyon belli oldu!TÜİK açıkladı, yıllık enflasyon belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Bankalar Birliği

En Çok Okunan Haberler

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Aylık hormon masrafını açıkladı! "Travestilikten yoruldum"

Fenerbahçe - Konyaspor maçı oynanacak!

Fenerbahçe - Konyaspor maçı oynanacak!

EYT'li pazarcı 'çıldırdı'! İlk maaşını aldığı gün...

EYT'li pazarcı 'çıldırdı'! İlk maaşını aldığı gün...

Emeklilere 7.500 TL'lik ek gelir! Hesaplara yatırılacak

Emeklilere 7.500 TL'lik ek gelir! Hesaplara yatırılacak

Yargıtay'dan emsal kıdem tazminatı kararı

Yargıtay'dan emsal kıdem tazminatı kararı

EYT'de son adım! Tüm gözler Meclis'te..

EYT'de son adım! Tüm gözler Meclis'te..

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.