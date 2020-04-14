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Bankalardan döviz transferi açıklaması: Kısıtlama yok, sadece bildirim süresi değişti

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.04.2020 14:15 | Son Güncelleme

Bankacılık işlemlerinde kısıtlama ya da durdurulma söz konusu olmadığını açıklayan TBB, sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin MASAK Başkanlığı’na bildirimlerinin bir gün öncesine çekildiği duyurdu.

Bankalardan döviz transferi açıklaması: Kısıtlama yok, sadece bildirim süresi değişti

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle suç gelirleriyle ilgili bankacılık işlem kayıtlarında değişikliğe gidilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

TBB'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele konusunda küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF), Covid-19 salgınıyla birlikte dijital ortamda artan finansal işlemler sonucu ortaya çıkan dolandırıcılık, kara para aklama, terörün finansmanı gibi risklere karşı gerekli adımların atılması yönünde çağrı yaptığı bildirildi.

Bankalar nezdinde gerçekleştirecek işlemlerin normal akış süreci içerisinde devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Herhangi bir kısıtlama ya da işlemlerin durdurulması söz konusu değildir. FATF'nin tavsiyesi kapsamında sadece gerçek kişi müşterilerin 1 milyon TL ve muadili döviz ve üzerindeki yurt dışına para transferlerinin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’na yapılmakta olan mutad bildirimleri bir gün öncesine çekilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
banka, döviz transferi,

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