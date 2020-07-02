Bankalardan emekliye müjde! Kredi faizleri düşürüldü! En düşük faiz o bankada...

Emekli maaşları devlet güvencesinde olan yegane gelirdir. Hal böyle olunca düzenli gelir olarak nitelendirilen emekli maaşları bankalardan çekilen krediler için de güçlü bir teminat özelliği gösteriyor.
Emekli vatandaşların geçim sıkıntısına çare olmak için kamu bankaları bir bir sorumluluk almaya başlıyor. Vatandaşların kredi alımını kolaylaştırmak ve daha cazip hale getirmek için bankalar faiz indirimi kartlarını çekmeye başladı. Kamu bankalarının emekli müşterileri için faiz oranlarını düşürmesinden sonra diğer bankalar da kartlarını oynadı. Peki, emeklilere sunulan kredi fırsatları nelerdir? Hangi bankadan kredi almak daha avantajlı? İşte emekliye kredi veren bankaların sunduğu kampanyaların detayları...
Düşük faiz imkanı sunan bankaları sizler için araştırdık. Faiz oranlarında bankaların politikalarına bağlı olarak dönemsel farklılıklar olabileceğini belirtmemiz gerekir.
PTT, emekli maaşlarının alınabildiği devlet kurumlarından bir tanesidir. Ancak maaşını PTT'den alanların kredi seçeneklerinden yararlanabilmesi için kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine talebin iletilmesi gerekir.
Vakıfbank bünyesinde emekli maaşlarını alan vatandaşlar, 36 aya varan vade oranıyla ödeme yapacakları kredi için aylık %0.86 faiz oranıyla karşılaşırlar. Vade oranının 60 aya yükseltilmesi durumunda ise aylık faiz oranı %0.88'e çekilir. Kredi çekmek için maaş müşterilerinin 80 yaş sınırının aşılmaması gerekir.
Maaşını PTT'de alan emeklilere özel Aktifbank bünyesinde kredi kampanyası geliştirilmiştir. En yüksek olarak 80.000 TL tutarında alınabilecek kredi için 60 ay vade seçeneği sunulur. Banka bünyesinde ise aylık faiz oranı %1.89 olarak belirlenmiştir.
Maaşını Şekerbank'tan alan emekliler için özel ihtiyaç kredisi imkanı verilmiştir. En yüksek limiti 100.000 TL olarak belirlenen kredi için 60 aya kadar varan vade oranları sunulur. Vade oranlarına göre ise; uygulanacak aylık faiz oranları değişkenlik gösterir. Buna göre; banka %0.95'ten başlayan faiz oranları uygular.
Tüm emekli müşterilerin yararlanabileceği kampanya doğrultusunda vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılayabilir. 55.000 TL'ye kadar olan kredi limitinde 60 ay vade imkanı sunulur. Kredi için aylık faiz oranı ise; %1.39 olarak belirlenmiştir.
ING Bank vatandaşların derin bir nefes alabilmesi için ihtiyaç kredisi seçeneğini devreye sokar. En yüksek olarak 50.000 TL tutarında verilen kredi için banka %0.79 faiz oranı ile 60 ay vade kampanyasını geliştirmiştir.
QNB Finansbank emekli müşterilerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek adına 3 ay ertelemeli aylık %0.84 faiz oranıyla kredi seçeneğini sunar. Çekilen kredi için müşterilerine 60 aya varan vade seçenekleri de devrededir.
TEB emekli maaşını banka aracılığıyla alan müşterilerine 60 aya varan vade seçeneği ve aylık %0.89 faiz oranıyla kredi kampanyasını sunar.
Yapı Kredi Bankası müşterisi olan emekliler aylık %1.09 faiz oranından başlayan kredileriyle rahat bir nefes alırlar.
Maaş ödemelerini Ziraat Bankası'ndan alan müşteriler; 20.000 TL kredi tutarını 60 ay vade oranı ve aylık %0.92 faiz seçenekleriyle alabilirler.
Halkbank maaş müşterileri ise; 100.000 TL kredi tutarını aylık %0.98 faiz oranıyla tahsis ücretli ya da aylık %1.03 faiz oranıyla tahsis ücretsiz olarak çekebilirler.
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