Bankalardan emekliye müjde! Kredi faizleri düşürüldü! En düşük faiz o bankada...

Emekli maaşları devlet güvencesinde olan yegane gelirdir. Hal böyle olunca düzenli gelir olarak nitelendirilen emekli maaşları bankalardan çekilen krediler için de güçlü bir teminat özelliği gösteriyor.

Emekli vatandaşların geçim sıkıntısına çare olmak için kamu bankaları bir bir sorumluluk almaya başlıyor. Vatandaşların kredi alımını kolaylaştırmak ve daha cazip hale getirmek için bankalar faiz indirimi kartlarını çekmeye başladı. Kamu bankalarının emekli müşterileri için faiz oranlarını düşürmesinden sonra diğer bankalar da kartlarını oynadı. Peki, emeklilere sunulan kredi fırsatları nelerdir? Hangi bankadan kredi almak daha avantajlı? İşte emekliye kredi veren bankaların sunduğu kampanyaların detayları...

EMEKLİLERE ÖZEL SUNULAN KREDİ SEÇENEKLERİ

Düşük faiz imkanı sunan bankaları sizler için araştırdık. Faiz oranlarında bankaların politikalarına bağlı olarak dönemsel farklılıklar olabileceğini belirtmemiz gerekir.

PTT

PTT, emekli maaşlarının alınabildiği devlet kurumlarından bir tanesidir. Ancak maaşını PTT'den alanların kredi seçeneklerinden yararlanabilmesi için kurumun anlaşmalı olduğu bankalardan birine talebin iletilmesi gerekir.