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Bankalardan milyonları etkileyen karar! 20 bin TL sınırı geldi, vezne işletmelerine kısıtlama...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
04.04.2025 16:15
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Bankalar yeni bir düzenlemeye imza attı. Buna göre, 20 bin TL'nin altında para çekme işlemlerinde ATM üzerinden yapılacak. Uygulamanın gerekçesi olarak ise şube veznelerindeki iş yükünü azaltmak.

Bankalardan milyonları etkileyen karar! 20 bin TL sınırı geldi, vezne işletmelerine kısıtlama...

Banka şubelerindeki iş yükünü azaltmak, vatandaşları işlemleri için dijital kanallara yönlendirmek için yeni bir çalışma yaptı. Buna göre, 20 bin TL altındaki para çekme işlemleri için yeni bir düzenleme başlattı.

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BİRÇOK VATANDAŞ ETKİLENECEK

Sözcü'nün haberine göre yeni düzenlemenin özellikle emekliler, yaşlı bireyler ve dijital bankacılıkla sınırlı teması olan vatandaşlar üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor. Türkiye genelinde şu an yaklaşık 50 bin ATM bulunuyor.
NAKİT

HER ŞEYİ ETKİLEYEBİLİR

Bankalar, bu altyapıyı daha etkin kullanmak amacıyla kullanıcıları dijital ve otomatik kanallara yönlendirmeyi hedefliyor. Veznelerdeki işlem yoğunluğunu azaltma amacıyla hayata geçirilen bu uygulamanın, ilerleyen süreçte dijital bankacılık okuryazarlığına da etki etmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
banka ATM emekli
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