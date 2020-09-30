FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankalardan tüm zamanların en yüksek 8 aylık karı

Bankalardan tüm zamanların en yüksek 8 aylık karı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.09.2020 11:27 | Son Güncelleme

Türk bankacılık sektörü, bu yılın ocak-ağustos döneminde 42,9 milyar lira ile tüm zamanların en yüksek 8 aylık karını elde etti.

Bankalardan tüm zamanların en yüksek 8 aylık karı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörü, yılın 8 ayında 42 milyar 949 milyon TL net dönem karına ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, karlılıktaki artış yüzde 30,8'e işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek 8 aylık karına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, geçen yılın 8 aylık döneminde 32 milyar 838 milyon lira kar elde etmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle aylık bazda değerlendirildiğinde, sektörün karında dalgalı bir seyir gözlendi. Ocak ve şubatta sırasıyla 7,9 milyar lira ve 7,2 milyar lira ile geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 147,2 ve yüzde 133,4 seviyelerinde artan kar, mart ayına gelindiğinde salgın sebebiyle 217 milyon lira oldu. Bankaların karı, martta 2019'un aynı ayına göre yüzde 96,4 azaldı.

Nisan ve mayısta 4,3 milyar lira ve 7,7 milyar lira düzeyinde aylık kar açıklayan bankalar, haziranda yaklaşık 4 milyar lira kar elde etti. Bankaların karı, nisan ve mayısta geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 17 ve yüzde 115,6 artarken, haziranda yüzde 24,2 azaldı.

Temmuzda özellikle konut kredi faiz oranlarının 7 yılın, ticari kredi faiz oranlarının da 6 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin etkisiyle sektörün karı yükseldi. Bankacılık sektörü, temmuzda 8,3 milyar liralık karla tüm zamanların en yüksek aylık karını elde etti.

Ağustosta sektörün karı, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 azalarak 4,6 milyar liradan 4 milyar liraya geriledi.

KREDİLERDEN ALINAN FAİZ 200 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

Verilere göre, bankaların 8 ayda elde ettiği toplam faiz geliri, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,6 azaldı. Ağustos sonu itibarıyla 268,1 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 287,1 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.

Bankalar, ocak-ağustos döneminde kredilerden 198,7 milyar lira faiz geliri sağladı. Söz konusu gelirin 45,8 milyar lirası tüketici kredilerinden, 6,6 milyar lirası kredi kartlarından, 23,5 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 122,8 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluştu.

BANKALARIN FAİZ GİDERİ AZALDI

Sektörün toplam faiz gideri, 8 ayda 2019'un aynı dönemine göre yüzde 35,8 azalarak 119,9 milyar liraya geriledi. Söz konusu dönemde bankaların mevduata ödediği faiz, yüzde 44,3 azalarak 70,7 milyar liraya düştü.

Toplam faiz giderlerinin yüzde 59'u mevduata ve yüzde 12,1'i bankalara verilen faizlerden oluştu.

Bankaların net faiz geliri, ağustos sonu itibarıyla 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 47,7 artarak 148,3 milyar lira oldu.

BANKACILIK HİZMET GELİRİ 27,9 MİLYAR LİRA

BDDK verilerine göre, bankaların faiz dışı gelirleri ağustos sonu itibarıyla 67 milyar liraya ulaştı. Kredilerden alınan ücret ve komisyonlar 8 ayda 10,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankaların verdiği hizmetler üzerinden elde ettiği gelir 8 ayda yüzde 12,3 azalarak 27,9 milyar liraya geriledi.

Sektörün toplam faiz dışı giderleri ocak-ağustos döneminde yüzde 46,5 artışla 124,1 milyar liraya yükseldi. Faiz dışı giderlerin yükselmesinde genel karşılık ve diğer provizyonlar etkili oldu. Genel karşılık provizyonları 8 ayda, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,3 artarak 37,8 milyar liraya çıktı. Aynı dönemde diğer provizyonlar da yüzde 150,6'lık yükselişle 13,7 milyar liraya ulaştı.

Faiz dışı giderler içinde personel giderlerinin payı yüzde 21,3'e gerilerken, personel giderleri 8 ayda 26,4 milyar lira oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Nakdi ücret desteği ödemesi tarihleri belli olduNakdi ücret desteği ödemesi tarihleri belli oldu
İŞKUR hastanelere KPSS şartsız personel alıyor!İŞKUR hastanelere KPSS şartsız personel alıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Azerbaycan: 2 bin 300 Ermenistan askeri öldürüldü
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Dolar, euro, altın alımında vergi düştü!
Altın aniden düşmeye başladı!
Altın aniden düşmeye başladı!
Kapadokya’da kayalar oyuldu, ‘butik otel’ olarak satışa sunuldu
Kapadokya’da kayalar oyuldu, ‘butik otel’ olarak satışa sunuldu
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
İçişleri Bakanı Soylu'dan POMEM, PMYO ve 3600 ek gösterge açıklaması
İçişleri Bakanı Soylu'dan POMEM, PMYO ve 3600 ek gösterge açıklaması
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
İŞKUR'un desteğiyle evden para kazanıyorlar!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Disney'den 28 bin çalışanını işten çıkarma kararı
28 bin çalışanını işten çıkaracak
Yeni dönemde işsizliğe 'esnek' çözüm
Yeni dönemde işsizliğe 'esnek' çözüm
Tamamlandığında dünyanın üçüncüsü olacak! Yusufeli Barajı’nın gövdesinin tamamlanmasına 40 metre kaldı
Tamamlandığında dünyanın üçüncüsü olacak! 40 metre kaldı
Nakdi Ücret Desteği nedir, kimlere verilir? Nakdi Ücret Desteği ne kadar? Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek?
Nakdi Ücret Desteği ne zaman ödenecek?
Nakdi ücret desteği ödemesi tarihleri belli oldu
Nakdi ücret desteği ödemesi tarihleri belli oldu
Erzurum'a altın rezervi müjdesi! Bu köyün taşı toprağı altın
Erzurum'a altın rezervi müjdesi! Bu köyün taşı toprağı altın

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.