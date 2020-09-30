Bankalardan tüm zamanların en yüksek 8 aylık karı

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türk bankacılık sektörü, yılın 8 ayında 42 milyar 949 milyon TL net dönem karına ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, karlılıktaki artış yüzde 30,8'e işaret etti. Böylece tüm zamanların en yüksek 8 aylık karına ulaşıldı. Türk bankacılık sektörü, geçen yılın 8 aylık döneminde 32 milyar 838 milyon lira kar elde etmişti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle aylık bazda değerlendirildiğinde, sektörün karında dalgalı bir seyir gözlendi. Ocak ve şubatta sırasıyla 7,9 milyar lira ve 7,2 milyar lira ile geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 147,2 ve yüzde 133,4 seviyelerinde artan kar, mart ayına gelindiğinde salgın sebebiyle 217 milyon lira oldu. Bankaların karı, martta 2019'un aynı ayına göre yüzde 96,4 azaldı.

Nisan ve mayısta 4,3 milyar lira ve 7,7 milyar lira düzeyinde aylık kar açıklayan bankalar, haziranda yaklaşık 4 milyar lira kar elde etti. Bankaların karı, nisan ve mayısta geçen yılın aynı aylarına göre yüzde 17 ve yüzde 115,6 artarken, haziranda yüzde 24,2 azaldı.