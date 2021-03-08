Bankalardan uygun ihtiyaç kredisi desteği! Bankaların kredi faiz oranları ne kadar?

İhtiyaç kredisine başvurmayı düşünen pek çok vatandaşın araştırdığı konular arasında bankaların kredi faiz oranları yer alıyor. Birçok vatandaş ihtiyaç kredisinden yararlanarak ihtiyaçlarını karşılamanın yollarını arıyor. Bu durumda sordukları ilk soru ise “Bankaların kredi faiz oranları ne kadar?” sorusu oluyor. Peki bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte bankalardan uygun ihtiyaç kredisi desteği! Detaylar haberimizde…
Pek çok banka, vatandaşlara yardımcı olmak adına ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyor. İşte bankaların kredi miktarına göre faiz oranları…
Hangi banka müşterisi olursanız olun QNB Finansbank’tan son 1 yıl içerisinde ihtiyaç kredisi ya da hazır kredi kullanmadıysanız ve mevcutta açık ihtiyaç krediniz ya da hazır krediniz bulunmuyorsa, QNB Finansbank tanışma kampanyası adı altında kişiye özel oranlar sunuyor. Maaşını QNB Finansbank’tan alan kişilere özel ihtiyaç kredisi faiz oranı avantajları da bulunuyor. Bu kampanyaların yanı sıra QNB Finansbank’ın sunduğu faiz oranı %1,39 olarak belirlenmiş.
Dilediğiniz ödeme seçeneği ile 36 aya kadar vade imkanı sunan Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası ürünü de sunmaktadır. Ziraat Bankası faiz oranı ise 36 ay için %1,54 olarak belirlenmiştir.
ING'li olun ya da olmayın, Cepte Kredi ile %1,44'ten başlayan faizlerle ihtiyaç kredinize şubeye gitmeden, istediğiniz zaman, istediğiniz yerden başvurabilirsiniz. ING 36 aya varan vade ve 3 ay erteleme seçeneği ile tercih ediliyor.
1,79 faiz oranı ile 36 aya kadar vade imkanı sunan Yapıkredi, ilk taksit için 3 aya varan taksit erteleme kolaylığı sağlıyor. Yapı Kredi müşterisiyseniz İnternet Şubesi, Yapı Kredi Mobil, ya da İnternet Şubesi’nden hemen bireysel ihtiyaç kredisine başvurabilir; kredinizi şubeye gitmeden, haftanın her günü anında kullanabilirsiniz.
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