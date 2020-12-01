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Bankaların 32 günlük mevduat faizleri Aralık 2020... Aralık'ta hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Aralık bankaların faiz oranları listesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.12.2020 14:46 | Son Güncelleme

Bankada mevduatı olan ve e vadeli hesap açarak yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Aralık ayında hangi bankanın mevduata en yüksek faiz oranını verdiğini araştırıyor. Faiz oranlarının sürekli değişmesi bankada vadeli mevduatı olanları tedirgin ediyor ve "vadeli mevduat faiz oranları artacak mı" sorularını sorduruyor. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı?Aralık 2020 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Aralık'ta 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları.

Bankaların 32 günlük mevduat faizleri Aralık 2020... Aralık'ta hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Aralık bankaların faiz oranları listesi

Pandemi süresince bankada parası olanlara bankaların özel kampanyaları olmuş bir dönem e vadeli mevduat hesabı olanlara çok düşük faiz oranları verilmişti. Daha sora faiz oranları tekrar değişmişti. Özellikle Ağustos ayının ilk günlerinde bankaların hoş geldin faizi kampanyaları, yatırım yapmak isteyen vatandaşları bir nebze olsun rahatlatmıştı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Aralık ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı veriyor? İşte vadeli mevduat hesabına en yüksek faiz veren bankaların bilgileri ve önümüzdeki aylarda bankaların faiz konusunda nasıl bir işlem yapacağı detaylar haberimizde...

ARALIK'TA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Temmuz ayı sonunda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı?Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.

ARALIK'TA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLACAK?

Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturamazsa eğer bankalara yüksek oranda para cezası kesilecekti. Bu uygulamalar sonrası bankalar indirimli kredi dağıtmak istemediği için daha az vadeli mevduat hesabı tutma yöntemini seçmesi ile vadeli mevduat faiz oranları yüksek bir miktarda düşmeye başlamıştı.

Bu süreçte bankada parası olan vatandaşların TL hesapları büyük hızda eriyerek enflasyonun çok gerisinde kaldı. Ağustos ayı itibari ile bazı bankalar vadeli mevduat oranlarını tekrar güncellemiş ve değişiklik yapmıştı. Şimdi bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını güncellemesiyle 32 günlük vadeli mevduata verilen faiz oranları da güncellendi. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Aralık ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?

Aralık AYI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKALAR HANGİSİ

ARALIK AYI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKALAR HANGİSİ?

2020 Aralık ayından en yüksek faiz oranını veren banka geçen aya göre güncellendi. 10 bin liralık 32 Gün Banka Mevduat Faiz Oranları Fibabanka, Aralık ayının 32 günlük vadeli mevduata en fazla faiz oranı veren banka oldu. Fibabanka'nın 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 16.50 olarak müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Fibabanka'yı, ING Bank Turuncu Hesap, CEPTE TEP Marifetli Hesap ve Odeabank yüzde 16.00'lık faiz oranı ile ikinci sıradan takip etti.

2020 Aralık ayında en yüksek mevduat faizi veren bakalar listemizde 3. sırada ise yüzde 15.50 faiz oranı ile Alternatif Bank VOV Mevduat Hesabı oldu.

Garanti BBVA ve CEPTE TEP Vadeli Hesap ise en az Aralık ayının 32 günlük vadeli mevduata en az faiz oranı veren bankası oldu.

İşte Aralık ayı bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabına verdikleri faiz oranları!

Aralık ayı en yüksek faiz veren bankalar listesi!

ARALIK AYI BANKALARIN VADELİ FAİZ ORANLARI 2020

Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 16.50

Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı Oksjen Hesap Faiz Oranı % 16.00

ING Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 16.00

CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 16.00

Alternatif Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 15.50

Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 15.25

Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 12.50

Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 12.50

HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 12.00

Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 10.75

İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 10.10

Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 10.00

CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 9.75

Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı % 5.50

AŞAĞIDAKİ BANKALAR HENÜZ ARALIK AYI FAİZ ORANINI AÇIKLAMADI

Ziraat Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı %

QNB Finansbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı %

Şekerbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı %

ICBC Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı %

Burgan Bank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Faiz Oranı

Vakıfbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Aralık Faiz Oranı

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