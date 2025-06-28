Akaryakıt tabelasında zam var! Araç sahipleri dikkat, 50 liranın altına düşmüştü ama ömrü kısa sürdü (28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları)

Araç sahiplerini üzecek zam bugün geldi. Perşembe günü yapılan indirim ömrü kısa sürdü. 4 lira 3 kuruşluk indirim yapılmış ve motorin fiyatları 50 liranın altına düşmüştü. Bugün yapılan zam ile beraber motorin fiyatları yeniden 50 liranın üstüne çıktı.

Brent petrol ve dolar kurunun iniş çıkışları akaryakıt fiyatlarını etkilerken aynı zamanda İran-İsrail gerilimi de petrol fiyatlarının katlanarak yükselmesine neden olmuştu. Savaşın başlaması ile 79 dolara kadar yükselen petrol fiyatları tekrar 70 doların altına geriledi.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Bugün ise tüm indirim ve zamların ardından yeniden tabela değişti. Araç sahiplerini takip etmekte zorlandığı akaryakıt fiyatlarında yeniden tabela değişti. Buna göre, 1 lira 14 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Benzin ve otogaz için ise zam veya indirim beklentisi şu an için yok.



Böylece 28 Haziran Cumartesi günü Ankara, İstanbul ve İzmir'de gücel akaryakıt fiyatları da belli oldu. İşte güncel akaryakıt tabelası...

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 48.90 TL

Motorin: 50.21 TL

LPG: 25.09 TL



İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 48.76 TL

Motorin: 51.10 TL

LPG: 24.49 TL



ANKARA

Benzin: 49.58 TL

Motorin: 51.07 TL

LPG: 24.99 TL



İZMİR

Benzin: 49.90 TL

Motorin: 51.40 TL

LPG: 24.94 TL