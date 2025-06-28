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Akaryakıt tabelasında zam var! Araç sahipleri dikkat, 50 liranın altına düşmüştü ama ömrü kısa sürdü (28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları)

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalı seyir ile beraber Orta Doğu'da yaşanan akaryakıt fiyatlarını etkilemişti. Motorinin litresi 55 liraya kadar yükselirken Perşembe günü gelen indirim ile beraber 50 liranın altına düşmüştü. Bugün ise motorine yeni bir zam geldi. Akaryakıta gelen peş peşe indirim ve zamları takip etmekte zorlanan araç sahipleri benzin ve otogaza zam olup olmadığını merak ediyor.

Akaryakıt tabelasında zam var! Araç sahipleri dikkat, 50 liranın altına düşmüştü ama ömrü kısa sürdü (28 Haziran güncel akaryakıt fiyatları)
Ezgi Sivritepe

Araç sahiplerini üzecek zam bugün geldi. Perşembe günü yapılan indirim ömrü kısa sürdü. 4 lira 3 kuruşluk indirim yapılmış ve motorin fiyatları 50 liranın altına düşmüştü. Bugün yapılan zam ile beraber motorin fiyatları yeniden 50 liranın üstüne çıktı.

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Brent petrol ve dolar kurunun iniş çıkışları akaryakıt fiyatlarını etkilerken aynı zamanda İran-İsrail gerilimi de petrol fiyatlarının katlanarak yükselmesine neden olmuştu. Savaşın başlaması ile 79 dolara kadar yükselen petrol fiyatları tekrar 70 doların altına geriledi.

MOTORİNE ZAM GELDİ

Bugün ise tüm indirim ve zamların ardından yeniden tabela değişti. Araç sahiplerini takip etmekte zorlandığı akaryakıt fiyatlarında yeniden tabela değişti. Buna göre, 1 lira 14 kuruş fiyat artışı gerçekleşti. Benzin ve otogaz için ise zam veya indirim beklentisi şu an için yok.
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Böylece 28 Haziran Cumartesi günü Ankara, İstanbul ve İzmir'de gücel akaryakıt fiyatları da belli oldu. İşte güncel akaryakıt tabelası...

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İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 48.90 TL
Motorin: 50.21 TL
LPG: 25.09 TL
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İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 48.76 TL
Motorin: 51.10 TL
LPG: 24.49 TL

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ANKARA

Benzin: 49.58 TL
Motorin: 51.07 TL
LPG: 24.99 TL
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İZMİR

Benzin: 49.90 TL
Motorin: 51.40 TL
LPG: 24.94 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
50.21
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
48.89
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
26.82
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
33.79
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
29.66
Gazyağı
40.72
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam akaryakıt istasyonu akaryakıt fiyatları
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Galiba resmen milletle dalga geçiyorlar.
24 saat bile tahammül edemiyorlar. Allah sizi bildiği gibi yapsın emi.
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