FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Bankaların döviz faiz oranları Aralık 2020... Aralık ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka! Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Bankaların döviz faiz oranları Aralık 2020... Aralık ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka! Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.12.2020 14:14 | Son Güncelleme

Doların hareketliliği bitmiyor. Dolara bu dönemde yatırım yapmanın tehlikeli olduğunu savunan analistler yatırımı pek önermese de yatırımcılar, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. 2020 Aralık ayında Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolara en büyük faiz oranını veren bankalar oldu. Peki Aralık ayında dolara en yüksek faiz veren bankalar hangileri? İşte Aralık ayı döviz hesabına en çok faiz veren bankaların listesi!

Bankaların döviz faiz oranları Aralık 2020... Aralık ayı vadeli döviz hesabına en yüksek faiz veren banka! Dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor?

Uluslararası piyasalarda dolar hareketliliğini sürdürmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını ile birlikte AB ülkelerinin normalleşmeye destek vermek için yaptığı çalışmalarla birlikte daha fazla artan doların fiyatı gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Dolar gibi sürekli hareketli inişler ve çıkışları olan yatırım araçlarına uzmanlar yatırım yapmayı önermiyor. Özellikle ekonomik sıkıntıların olduğu bu dönemlerde dövizin ne olacağı tartışılıyor. Bu dönemde analistler dolara yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunsa da vatandaşlar dolara yatırım yapmak için, dolara hangi banka ne kadar faiz veriyor araştırması yapıyor. Peki Aralık 2020'de dolara en yüksek faizi veren bankalar hangisi? İşte döviz hesabına en fazla faiz veren Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar faiz rakamları ve detayları...

Aralık 2020'de dolara en yüksek faizi veren bankalar hangisi

ARALIK'DA DÖVİZ HESABINA EN YÜKSEK FAİZ ORANI VEREN BANKA HANGİSİ?

Doların son günlerde yükselmesi bankada doları olanları ve dolara yatırım yapmak isteyenleri heyecan sardı. Özellikle ABD'nin yaptığı teşvikler doların sürekli hareketlenmesine neden oluyor. Bankaların hem dolar hem de Türk Lirası vadeli hesap faiz oranlarını artırması ile hangi bankanın dolara ne kadar faiz verdiği merak konusu oldu.

Bankada dolar hesabı olanlara en yüksek faiz oranını Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka vererek, en yüksek faiz oranı veren bankalar listesinde ilk üç sıraya yerleşti. Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka dolar hesabı olan müşterilerine yüzde 2,25'den başlayan faiz oranı vererek cazip fırsatlar sunuyor.

Odeabank, hoş geldin faizi ile bir aylık 32 günlük banka hesabı açan kişilere aylık faiz getirisi olarak en yüksek faizi veriyor. Odeabank'ın 32 günlük banka hesabı aylık faiz oranını yüzde 2.50 olarak belirledi.

Alternatif Bank vadeli döviz hesabına 2.50 faiz oranı vererek ikinci sıraya yerleşti.

Vadeli döviz hesabına en yüksek faiz oranı veren bankalar sıralamasında üçüncü sırada ise 2.00 faiz oranı ile Fibabanka yer aldı. Faizlerin artması durumda ise bu miktarların artması da söz konusu olabilir.

Aralık 2020'de dolara en yüksek faizi veren bankalar hangisi

ARALIK AYI VADELİ DOLAR HESABI FAİZ ORANLARI LİSTESİ

Koronavirüs salgını vatandaşları yatırım araçlarına teşvik etmeyi sürdürüyor. Aralık ayında hangi bankaların döviz hesapları daha iyi faiz veriyor öğrenmek isteyen dolar yatırımcıları, doların daha da yükseleceğini düşünüyor. Bankada dolar hesabı bulunan kişilerin en çok merak ettiği ise hangi bankaların vadeli döviz hesabına ne kadar verdiği sorusu oldu. Odeabank, Alternatif Bank ve Fibabanka döviz hesabı olan müşterilerine en fazla faizi veren banka olduğunu yukarıda açıklamıştık. Odeabank, Alternatif ve Fibabanka'dan sonra vadeli döviz hesabına en fazla faiz oranı veren banka ise henüz açıklanmadı.

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon oranı tahminini açıklamasının ardından, yıl sonu enflasyon tahmini rakamlarının yüksek olması 32 günlük vadeli mevduat faizi oranlarını artıracağı ve olumlu sonuçlar doğurucağı biliniyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk bitti! Aşk bitti!
Şifa deposunun tanesi sadece 60 kuruşŞifa deposunun tanesi sadece 60 kuruş
Vergi yapılandırma hesaplama!Vergi yapılandırma hesaplama!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...
03.00'te basıldılar! Tam 40 kişi...
Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
Bakan Soylu'dan yeni kimlik kartları ile ilgili açıklama
Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti
Çukur'da şok ayrılık! Başrol oyuncusu veda etti
Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?
Doğal gaz fiyatlarına zam gelecek mi?
Başvurular tekrar başladı
Başvurular tekrar başladı
Kamuda mesai saatlerine düzenleme
Kamuda mesai saatlerine düzenleme
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Varlık Fonu'nda görev değişimi
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Uzman grafiği: "Gram altın 420 TL baskısında"
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Asgari ücrette ilk toplantı tarihi belli oldu
Kervan Gıda halka arza başladı!
Kervan Gıda halka arza başladı!
Altın hareketli başladı!
Altın hareketli başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya’da işsizlik oranı kısmi kapanmaya rağmen düştü
Almanya’da işsizlik oranı kısmi kapanmaya rağmen düştü
Bankaların altın hesabı faizleri Aralık 2020... Vadeli altın hesap faizi fazla olan bankalar! Altın hesabına komisyon almayan bankalar!
Hangi bankanın altın faiz oranı fazla?
Şifa deposu cennet hurmasının tanesi sadece 60 kuruş
Şifa deposunun tanesi sadece 60 kuruş
Borcu olanlar dikkat! Vergi yapılandırmada son başvuru tarihi 31 Aralık
Borcu olanlar dikkat! Son başvuru tarihi 31 Aralık
Mantar yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?
Mantar yetiştiriciliği için devlet teşvikleri nelerdir?
İstanbul’un kasım enflasyonu belli oldu
İstanbul’un kasım enflasyonu belli oldu

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.