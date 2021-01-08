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Bankaların 32 günlük mevduat faizleri Ocak 2021... Ocak'ta hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Ocak ayı bankaların faiz oranları listesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2021 15:57 | Son Güncelleme

Bankada mevduatı olan ve e vadeli hesap açarak yatırım yapmak isteyen vatandaşlar Ocak ayında hangi bankanın mevduata en yüksek faiz oranını verdiğini araştırıyor. Faiz oranlarının sürekli değişmesi bankada vadeli mevduatı olanları tedirgin ediyor ve "vadeli mevduat faiz oranları artacak mı" sorularını sorduruyor. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Ocak 2021 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Ocak'ta 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları.

Pandemi süresince bankada parası olanlara bankaların özel kampanyaları olmuş bir dönem e vadeli mevduat hesabı olanlara çok düşük faiz oranları verilmişti. Daha sora faiz oranları tekrar değişmişti. Özellikle Ağustos ayının ilk günlerinde bankaların hoş geldin faizi kampanyaları, yatırım yapmak isteyen vatandaşları bir nebze olsun rahatlatmıştı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında çok az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirmişti. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Ocak ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı veriyor? İşte vadeli mevduat hesabına en yüksek faiz veren bankaların bilgileri ve önümüzdeki aylarda bankaların faiz konusunda nasıl bir işlem yapacağı detaylar haberimizde...

OCAK'TA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Temmuz ayı sonunda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Peki bankada parası olanlar hangi fonlara yatırım yapmalı?Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.

OCAK'TA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLACAK?

Koronavirüs sonrası bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle şok olmuştu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturamazsa eğer bankalara yüksek oranda para cezası kesilecekti. Bu uygulamalar sonrası bankalar indirimli kredi dağıtmak istemediği için daha az vadeli mevduat hesabı tutma yöntemini seçmesi ile vadeli mevduat faiz oranları yüksek bir miktarda düşmeye başlamıştı.

Bu süreçte bankada parası olan vatandaşların TL hesapları büyük hızda eriyerek enflasyonun çok gerisinde kaldı. Ağustos ayı itibari ile bazı bankalar vadeli mevduat oranlarını tekrar güncellemiş ve değişiklik yapmıştı. Şimdi bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını güncellemesiyle 32 günlük vadeli mevduata verilen faiz oranları da güncellendi. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki Ocak ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?

OCAK AYI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKALAR HANGİSİ

OACAK AYI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKALAR HANGİSİ?

2021 Ocak ayından en yüksek faiz oranını veren banka geçen aya göre güncellendi. 10 bin liralık 32 Gün Banka Mevduat Faiz Oranları listesine bakalım.

Fibabanka'nın 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 17.0 olarak müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. Fibabanka devam eden müşterilerine yüzde 13.00 oranından başlayan faiz imkanı sağlıyor.

ING Bank Turuncu Hesap ise 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 18.0 olarak müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Alternatif Bank VOV Mevduat Hesabı ise 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 17.75 olarak müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

CEPTE TEP Marifetli Hesap yüzde 17.50'lık faiz oranı ile ikinci sıradan takip etti.

İşte Ocak ayı bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabına verdikleri faiz oranları!

Ocak ayı en yüksek faiz veren bankalar listesi!

OCAK AYI BANKALARIN VADELİ FAİZ ORANLARI 2021

Bankaların 10 bin lira karşılığında verdiği faiz oranlarına göre listelenmiştir.

ING Bank Turuncu Hesap 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 18.00

Alternatif Bank VOV Mevduat Hesabı 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.75

Fibabanka 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.00

CepteTeb Marifetli 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.50

Denizbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 17.50

Halkbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 16.00

Enpara 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 14.50

HSBC 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 15.00

CepteTeb 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 15.00

Odeabank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 12.50

İş Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 10.90

Akbank 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 12.00

Yapı Kredi Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 4.05

Garanti Bankası 32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Ocak Faiz Oranı % 4.50

NOT: 8 Ocak 2021 tarihinde bankaların resmi siteleri üzerinden güncellenmiştir. 10 bin liralık faizlerin 32 günlük vadeli mevduat oranı listelenmiştir.

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