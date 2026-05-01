Yüzlerce çalışanı olan 27 yıllık şirket konkordato talep etti!

Gaziantep'te faaliyet gösteren 27 yıllık Flament Tekstil ve Flament Sentetik'in sahipleri 3 ay süre ile geçici konkordato mühleti aldı.

Ödeme güçlüğü çeken şirketler konkordato başvuru yapıyor. Gaziantep'te Flament Tekstil işçileri, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle fabrika önünde protesto başlattı. İşçiler alacaklarının ödenmesi talebi ile eylemlerine devam ederken, firma 3 aylık konkordato ilan etti.

3 AY SÜREYLE GEÇİCİ KONKORDATO!

Gaziantep 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi, 27 yıllık Flament Sentetik, Flament Tekstil Sanayi şirketi ve sahipleri Murat Özkeçeci, Mesut Özkeçeci'nin açtıkları konkordato talepli davaya ilişkin karar verdi.

Mahkeme şirketlere yönelik 3 ay süreyle geçici konkordato mühlet kararı verildiğini açıkladı.

60 BİN METRAKARELİK FABRİKAYA SAHİPLER

60 bin metrekare kapalı alana sahip 3 fabrikaya sahip şirketlerin 500'den fazla çalışanı bulunuyor. Şirketlerin sermayeleri 1 milyar 250 milyon lira seviyesinde.

500'DEN FAZLA ÇALIŞANI BULUNUYOR

1 milyar 250 milyon lira sermaye yapısına sahip olan işletmelerin mali durumunun iyileştirilmesi ve konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşmayacağının denetlenmesi amacıyla mahkeme, üç kişilik geçici konkordato komiseri heyeti görevlendirdi. Mahkeme kararı gereğince, şirketlerin ve şirket sahiplerinin tüm ödeme işlemleri bundan böyle atanan komiserlerin onayına tabi tutulacak.

ALACAKLILARA YASAL İTİRAZ HAKKI

Mahkeme, ilgili taraflara yönelik yasal bildirimde bulunarak, alacaklıların konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durumun bulunmadığını delilleriyle birlikte mahkemeye sunabileceklerini hatırlattı. Alacaklılar, bu çerçevede konkordato talebinin reddini talep edebilecek.

Şirketin finansal yapısını koruma altına alan bu karar sonrasında, çalışanların alacakları ve üretimin devamlılığı konusundaki süreç komiserlerin incelemeleri neticesinde şekillenecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Süs bitkiciliğinin kalbi" Sakarya, fide ihracatında hedef büyüttü"Süs bitkiciliğinin kalbi" Sakarya, fide ihracatında hedef büyüttü
BİM'e dondurma makinesi geliyor! BİM'e dondurma makinesi geliyor!

Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Konkordato
En Çok Okunan Haberler
Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

Yolcu otobüsü kaza yaptı: 3 ölü, 31 yaralı var

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

CHP, Arif Kocabıyık'ın parti üyelik işlemlerini durdurdu

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Arda Turanlı Shakhtar Donetsk'e Crystal Palace'dan 22.saniye şoku

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Başrolü değişmişti! Final kararı geldi

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Vatandaşlar dikkat! Telefonlara gelen mesajlarla ilgili KGM'den açıklama

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

Kapı önüne bırakılıyor: Bedeli ağır 'İcra ve para cezası'

