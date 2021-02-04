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Bankaların 32 günlük mevduat faizleri şubat 2021... Şubat'ta hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Şubat ayı bankaların faiz oranları listesi!

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.02.2021 15:45 | Son Güncelleme

Bankada mevduatı olan ve e-vadeli hesap açarak yatırım yapmak isteyen vatandaşlar şubat ayında hangi bankanın mevduata en yüksek faiz oranını verdiğini araştırıyor. Faiz oranlarının sürekli değişmesi bankada vadeli mevduatı olanları tedirgin ediyor ve "vadeli mevduat faiz oranları artacak mı" sorularını sorduruyor. Peki bankada parası olanlar, e-vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Şubat 2021 hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Şubat'ta 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranları.

Bankaların 32 günlük mevduat faizleri şubat 2021... Şubat'ta hangi bankalar yüksek faiz veriyor? Şubat ayı bankaların faiz oranları listesi!

Pandemi süresince bankada parası olanlara bankaların özel kampanyaları olmuş bir dönem e-vadeli mevduat hesabı olanlara çok düşük faiz oranları verilmişti. Daha sora faiz oranları tekrar güncellendi. Özellikle geçtiğimiz aylarda ilk günlerinde başlatılan bankaların hoş geldin faizi kampanyaları, yatırım yapmak isteyen vatandaşları bir nebze olsun rahatlattı. Bankaların 32 günlük faiz oranlarında az da olsa faiz yükseltmesi, parası olanları sevindirdi. Peki bankada parası olanlar, e vadeli hesap açanlar için faiz oranları artacak mı? Şubat ayında hangi bankalar 32 günlük en yüksek mevduat faiz oranı veriyor? İşte vadeli mevduat hesabına en yüksek faiz veren bankaların bilgileri ve önümüzdeki aylarda bankaların faiz konusunda nasıl bir işlem yapacağı detaylar haberimizde...

ŞUBAT'TA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

Bankalar 32 günlük mevduata verdikleri faiz oranlarını güncellemeye başladı. Geçtiğimiz aylarda bankaların verdiği hoş geldin faizinin özellikle e-vadeli hesap açanlara yüksek faiz vermesi yatırımcıyı endişelendirdi. Vadeli hesap faiz oranlarının düşmesiyle yatırımcılar alternatif kanallar aramaya başladı. Konut, ihtiyaç ve taşıt kredisi indirimi derken bankalar tekrar vadeli mevduata faiz oranlarını yükseltti.

ŞUBAT'TA 32 GÜNLÜK EN YÜKSEK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

VADELİ MEVDUATTA FAİZ ORANLARI NE OLDU?

Koronavirüs pandemisiyle bankalarda 32 günlük mevduatı olan vatandaşlar, bankaların konut, ihtiyaç ve taşıt kredi kampanyalarının ardından mevduat faiz oranlarını da düşürmesiyle tedirgin oldu. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturma zorunluluğu getiren BDKK, bankaların mevduatlarının bir kısmını kredi olarak dağıtma zorunluluğu getirmişti. Bankalar aktif rasyosu oranı tutturamazsa eğer bankalara yüksek oranda para cezası kesilecekti. Bu uygulamalar sonrası bankalar indirimli kredi dağıtmak istemediği için daha az vadeli mevduat hesabı tutma yöntemini seçmesi ile vadeli mevduat faiz oranları yüksek bir miktarda düşmeye başlamıştı.

Bu süreçte bankada parası olan vatandaşların TL hesapları büyük hızda eriyerek enflasyonun çok gerisinde kaldı. Ağustos ayı itibari ile bazı bankalar vadeli mevduat oranlarını tekrar güncellemiş ve değişiklik yapmıştı. Şimdi bankaların konut, taşıt ve ihtiyaç kredilerindeki faiz oranlarını güncellemesiyle 32 günlük vadeli mevduata verilen faiz oranları da güncellendi. Bankaların faiz oranlarını değiştirmesi, bankada parası olan vatandaşları farklı yatırım kanallarını araştırmasına neden oldu. Bazı yatırım fonlarının risksiz oluşu ve sabit bir faiz getirinin olması vatandaşa daha cazip geldi. Peki şubat ayında 32 günlük vadeli mevduata en yüksek faiz veren bankalar hangisi?

ŞUBAT AYI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKALAR HANGİSİ

ŞUBAT AYI 32 GÜNLÜK VADELİ MEVDUATA EN FAZLA FAİZ VEREN BANKALAR HANGİSİ?

2021 Şubat ayından en yüksek faiz oranını veren banka geçen aya göre güncellendi. 10 bin liralık 32 Gün Banka Mevduat Faiz Oranları listesine bakalım.

Fibabanka'nın 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 6 olarak müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

ING Bank Turuncu Hesap ise 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 12 olarak müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Alternatif Bank VOV Mevduat Hesabı ise 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranı yüzde 17.75 olarak müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

CEPTE TEP Marifetli Hesap yüzde 7.50'lik faiz oranı ile şubat ayında müşterilerine hizmet veriyor.

İşte Şubat ayı bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabına verdikleri faiz oranları!

ŞUBAT ayı en yüksek faiz veren bankalar listesi!

NOT: 4 Şubat 2021 tarihinde bankaların resmi siteleri üzerinden güncellenmiştir. 10 bin liralık faizlerin 32 günlük vadeli mevduat oranı listelenmiştir.

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