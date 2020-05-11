Bankaların çalışma saatleri 11-15 Mayıs 2020: Bankalar kaçta açılıp kaçta kapanıyor, öğlen arası ne zaman?

Türkiye koronavirüs salgınınde yeni normalleşme şartlarına geçiş yapıyor. AVM'ler ve berberlerin açılması gibi yeniliklere bankaların çalışma saatleri de dahil mi? Çalışma saatleri değişen bankalar normal saatlerine geri dönecek mi? İşte 11 - 15 Mayıs hasftasında İş Bankası, Akbank, DenizBank, VakıfBank, Ziraat Bankası, Halk Bank, Garanti Bankası, QNB Finansbank, TEB, Yapıkredi çalışma saatleri...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ 11 - 15 MAYIS HAFTASI

Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararına göre çeşitli bankalar çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediler. İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri...