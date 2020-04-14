Bankaların çalışma saatleri (Açılış, Kapanış, Öğle Arası): Ziraat, Halk Bank, Vakıfbank Garanti, Yapıkredi, İş bankası çalışma saatleri

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok kuruluş çalışmalarına ara verdi, bazıları da çalışma saatlerini azalttı. Bu kurumlara çalışma saatlerini yeniden düzenleyen bankalar da dahil. Peki bankalar saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? İşte İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, TEB, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Şekerbank, Halkbank, Vakıfbank’ın yeni ve güncel çalışma saatleri...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararına göre çeşitli bankalar çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediler. İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri...