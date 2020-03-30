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Bankaların çalışma saatleri değişti! Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2020 12:17 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınına karşı önlemler kapsamında çalışma saatleri değiştiren marketlerden sonra bu sefer de bankaların çalışma saatleri değişti. Peki bankalar kaç kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor. İşte İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, TEB, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Şekerbank, Halkbank, Vakıfbank yeni çalışma saatleri...

Bankaların çalışma saatleri değişti! Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere hemen her gün bir yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde çalışma saatlerinde kısalmaya giden marketlerden sonra bu sefer de bankalar çalışma saatlerini güncelledi. Peki bankalar kaçta açılıp kapanacak? İşte İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, TEB, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Şekerbank, Halkbank, Vakıfbank’ın yeni ve güncel çalışma saatleri...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararına göre çeşitli bankalar çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediler. İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri...

  • Türkiye İş Bankası çalışma saatleri: 12:00 – 17:00
  • Akbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • TEB Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • Yapı Kredi Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • QNB Finansbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • DenizBank Çalışma Saatleri: 12:00 - 17:00
  • Garanti BBVA Çalışma Saatleri: 12:00 - 17:00
  • HalkBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
  • Şekerbank Çalışma Saatleri: 12:00 – 17:00
  • VakıfBank Çalışma Saatleri: 09:00 - 17:00
  • Ziraat Bankası Çalışma Saatleri 09:00 - 17:00
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