Bankaların çalışma saatleri değişti! Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirlere hemen her gün bir yenisi ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde çalışma saatlerinde kısalmaya giden marketlerden sonra bu sefer de bankalar çalışma saatlerini güncelledi. Peki bankalar kaçta açılıp kapanacak? İşte İş Bankası, Garanti Bankası, Akbank, TEB, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Denizbank, Ziraat Bankası, Şekerbank, Halkbank, Vakıfbank’ın yeni ve güncel çalışma saatleri...

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye Bankalar Birliği tarafından alınan tavsiye kararına göre çeşitli bankalar çalışma saatlerini 12:00 – 17:00 olarak güncellediler. İşte bankaların açılış ve kapanış saatleri...