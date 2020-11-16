Bankaların çalışma saatleri değişti! İstanbul’da bankalar kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle bazı şehirlerde alınan tedbirlerde artış görülüyor. Kovid-19 vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda İstanbul’daki bazı bankaların mesai saatlerinde de değişikliğe gidildi. Bu nedenle çok sayıda vatandaş tarafından bankalar kaçta açılıyor sorusunun yanıtı araştırılıyor. Tüm bankalar bu konuda değişikliğe gitmezken bazı bankaların banka çalışma saatleri ile ilgili duyuru yaptığı ve değişikliğe gittiği görüldü. Peki, bankalar saat kaçta açılıyor? Bankalar saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar...
Koronavirüs salgını ile ilgili olarak alınan tedbirler kapsamında bazı bankaların açılış saatleri ve kapanış saatleri değişti. Bankalar bilgilendirme mesajları ve internet sitelerindeki duyurularıyla müşterilerine yaptıkları değişiklik konusunda bilgi verdi. Peki, bankalar kaça kadar açık? İşte bankaların kapanış saatleri
Garanti BBVA internet sitesinden yaptığı duyuruyla müşterilerine İstanbul’daki şubelerinin çalışma saatlerinin değiştiği bilgisini verdi. Garanti BBWA’dan yapılan açıklamaya göre koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul’daki şubeleri 16 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında çalışacak.
Türkiye İş Bankası da çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalardan bir tanesi oldu. İnternet sitesinden yayınlanan duyuru ile müşterilere konuyla alakalı bilgi verildi. Buna göre İstanbul il ve ilçelerinde bulunan şubeler 9 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 10.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında hizmet vermeye başladı.
Ziraat Bankası ise şubelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında hizmet veriyor.
Akbank ise hafta içi 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.
Yapı Kredi mesai saatleri 09.00 - 17.00 saatleri arasındadır.
Denizbank ise şubelerinde 09.00 - 12.30 ve 13.30 - 17.00 saatleri arasında müşterilerine hizmet veriyor.
Bunun yanı sıra bankaların çalışma saatleri güncel gelişmeler doğrultusunda değişiklik gösterebileceği için en doğru bilgiyi almak adına bankaların internet sitelerindeki duyuruları takip etmek ya da bankalarla iletişime geçmek gerekiyor.
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