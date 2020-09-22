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Bankaların kara listesinden nasıl çıkılır? Kara listedeki kişiye kredi kartı verilir mi? İşte kara listeden çıkma yolları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2020 14:53 | Son Güncelleme

Bankaların kara listesinde olan vatandaşlar Kredi Sicil Affı yolu bekliyor. Kredi Sicil Affı gelmezse eğer nasıl kara listeden çıkılır araştıran vatandaşlar, koronavirüs döneminde yaşanılan ekonomik sıkıntılarından dolayı tekrar kredi çekmek için ne yapabileceğini araştırıyor. Bazı haber kaynaklarında yer alan bilgilere göre kara listeden çıkmanın yolları var. Kara listeden nasıl çıkılır, kara listedeyken kredi kartı verilir mi?

Bankaların kara listesinden nasıl çıkılır? Kara listedeki kişiye kredi kartı verilir mi? İşte kara listeden çıkma yolları!

Kredi borçlarını kapatmak için yapılandırma kredisi çekerek sadece son ödeyeceği krediyle hayatına devam etmek isteyen vatandaşlar heyecanla Kredi Sicil Affı Yasası'nın çıkmasını bekliyor. Bankalar tarafından sicili bozuk gösterilerek kara listeye alınan ve isminin altı kırmızı kalemle çizilen bu kişiler, tüm kredi borçlarından kurtulmak ve kara listeden çıkmanın yollarını arıyor. Peki bankaların kara listesinden nasıl çıkılır? Sicili bozuk kişi nasıl sicilini temizler?

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BANKALARIN KARA LİSTESİNDEN ÇIKMANIN YOLLARI NELER?

Öncelikli olarak bankalarda adı kara listede olan kişilerin Kredi Sicil Affı Yasası'nın Resmi Gazete'de yayınlanıp yürürlüğe girmesi ile birlikte, bu kişilerin borçlu olduğu bankadan yapılandırma kredisi çekerek kara listeden çıkabileceğini belirtelim. Kredi Sicil Affı Yasası ile ilgili haberler aşağıda verilmiştir. Kara listeden çıkmanın yolları neler araştıran vatandaşlar genelde sanal ortamlardan destek almaya çalışıyor. İnternet ortamında ve birçok yerde "senetle para, acil kredi çıkartılır, kara listeden hemen çıkmak için destek olunur" minvalinde açıklamalar yaparak kara listeden çıkaracağını söyleyen kişilerin destek olamayacağını belirtelim. Bazı haber kaynaklarında uzmanların önerdiği kara listeden çıkma yolları olarak üç öneri bilgisi mevcut. Bu bilgilerin sadece öneri olduğunu tekrar vurgulamakta fayda var, zira konuyla ilgili birçok durum netlik kazanmadı. Uzmanların önerisine göre bankadaki sicili temizlemenin yolları; Sicilinizi bozan bankadan yapılandırma kredisi çekmek, devlet kuruluşlarına maddi yardım talebinde bulunmak ve düşük miktarlarda kredi veren bankalara başvurarak, kredi çekmek olarak belirtilmiştir.

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KARA LİSTEDEKİ SİCİLİ BOZUK KİŞİYE KREDİ KARTI VERİLİR Mİ?

Bankalarca belirlenen kara listeye eklenen kişilerin Kredi Kayıt Bürosu puanlama sisteminde puanları oldukça düşük olur. Bankalarca kara listeye alınmış bir kişinin kredi kartı alması biraz zor olacaktır. Fakat bazı bankalar bu konuda diğerlerine göre biraz daha esnek davranıyor. Bu bankalar kampanyalar yaparak, kredi notu düşük olan kişilere de kredi / kredi kartı hizmeti verebiliyor. Sicili bozuk bir kişiye kredi kartı verilir mi araştıranlara bankaların kredi kartı hizmet çeşitlerini incelemelerini öneririz. Bu kampanyalarla bankalar, kara listedeki kişilere düşük limitli kredi kartları verebiliyor. Kredi kartı alan ve adı kara listede olan bir kişi ödemelerini düzenli olarak yaparsa eğer kara listeden çıkma şansı artıyor. Kişinin ödemelerini düzenli yapması kredi notuna olumlu etki eder.

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