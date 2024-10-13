Bankaların komisyon ücretleri esnafın belini büktü.... TESK Başkanı Bendevi Palandöken: "Elimiz paraya değmez oldu!"

Bankalar kredi kartı komisyonlarını her geçen gün artırıyor. POS cihazının bakımı için de bankalar eksta ücret ödeyen esnaf ise kart kullanımı bir şekilde durdurmak istiyor. Kart ile alışveriş yapan vatandaştan daha fazla ücret almak isteyen vatandaş nakiti olmayanlar için ise IBAN aracılığı ile ödeme almaya çalışıyordu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, kredi kartı ile alışveriş yapıldığında esnaftan yüksek oranda komisyon kesildiğini açıkladı. Palandöken, “Kredi kartı ile yapılan alışveriş gerçekten de çok arttı. Kart kullanma oranı yüzde 85 civarı. Ancak kredi kartı maliyetleri ok yüksek. Esnafın kazanamadığı parayı arada komisyon olarak bankalar alıyor. Özellikle 40-45 günde bu geri dönüşün sağlanması ile ilgili esnafın kazancı yüzde 3, bankanın kestiği komisyon yüzde 4’leri geçiyor. Bununla birlikte işletme ücreti, POS ücreti derken esnaf bazı ürünlerde neredeyse zarar ediyor” ifadelerini kullandı.

İKİ TARAFTA ŞİKAYETÇİ

Palandöken, esnafın POS komisyonu ve işletme maliyeti gibi masraflardan dolayı dar boğaza girdiğini kaydeden Palandöken, "“Bir taraftan da hayat pahalanıyor. Yılın ilk altı ayında nerdeyse yüzde 70’i kartını ödeyemez hâlde. Kalan da asgarisini ancak yatırabiliyor. Hem insanlar kredi kartlarından hem esnaf para kazanamamaktan şikâyetçi" sözlerini sarf etti.

"KÜLFETE DÖNDÜ"

Bununla ilgili sıkıntı ve talepleri Ticaret Bakanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına ilettiklerini belirten Palandöken sözlerini şu şekilde noktaladı:

BDDK’ya da yazı yazdık ama herhangi bir geri dönüş alamadık. Kayıtlı ekonomi için önemli olan şey bu sefer külfete döndü. Orta yol bulunup vatandaşın mağduriyetinin önlenmesi gerek. Eskiden biliyorsunuz ki veresiye defterleri vardı. Ürünleri kullanacağınız tarihten itibaren bir dahaki parayı ödeyeceğiniz tarihte fiyatlar değişmediği gibi mağduriyet olmuyordu. Ancak bu kredi kartında aracı banka olduğu için hangi gün yatmadıysa faizin yüksekliğini hesaba katarsanız insanlar bunu ödemekte zorlanıyor.